Sánchez: la crisis económica “está golpeando a los sectores más vulnerables de Iguazú, que están ajenos al negocio del turismo y el comercio fronterizo”

PUERTO IGUAZU. El candidato a intendente de Iguazú, Marcelo Sánchez (Juntos por el Cambio), habló este martes con el programa Turno Mañana de MisionesCuatro, brindando sus impresiones sobre el proceso electoral y sobre la realidad económica de su comuna y del país, a escasos días de los comicios en los que aspira de derrotar al actual alcalde Claudio Filippa, por segunda vez, como en las elecciones del 2011 donde se impuso al actual intendente.

Iguazú “no escapa a la realidad nacional. La gente no está llegando a fin de mes, estamos sin monedas, los sueldos no alcanzan, no hay cómo ajustar, cómo hacer una paritaria seria. El país está complicado”, describió Sánchez, añadiendo que “Iguazú está peor desde que nos fuimos nosotros”.

“Lo que más me preocupa es la parte social. Y el tema económico está golpeando en sectores vulnerables de Iguazú, que están ajenos al negocio del turismo y de la comercialización fronteriza”, advirtió el empresario y cuñado del ex gobernador y actual senador del FdT, Maurice Closs.

Sobre este punto, las diferencias entre los sectores que lucran con el turismo y el comercio y los que apenas subsisten en la ciudad de las Cataratas, Sánchez ponderó que “por lo menos tenemos la frontera y la diferencia cambiaria que hace que a un sector le vaya bien”.

En cuanto a los históricos problemas de infraestructura de la ciudad, en particular respecto de la provisión de agua potable, cloacas y electricidad, Sánchez no dudó en señalar que se arrastran “desde hace 20 años. Es el sistema que sostiene el Frente Renovador. El problema de Iguazú nace en Posadas, y la dirigencia de la Renovación lo sabe más que bien, no los toma por sorpresa. Son parte del problema”, fustigó Sánchez contra el espacio que lidera el diputado provincial y ex gobernador Carlos Rovira.

Consultados sobre su sorpresivo alejamiento del Frente Renovador, Sánchez aclaró que logró la intendencia –en 2011– “por un partido chiquitito, municipal, no por el Frente Renovador. Después estando Maurice en la gobernación, participé con ellos, con el FR. Y después de las elecciones más que dudosas del 2015, no tuve más nada que hacer en ese espacio que considero un partido corporativo y unipersonal. No estoy dispuesto a fumármelo a Rovira”, lanzó Sánchez.

Sobre los cuestionamientos al proceso eleccionario del 2015, Sánchez insistió en que fue oscuro y pudo haber fraude. “Las elecciones del 2015 fueron más que dudosas: cambiaron a los presidentes de Mesa, sólo se miró a las mesas testigo en la Legislatura y dimos vuelta 80 sobre 250 votos, y bajó una señora de arriba y dijo no se abren más las urnas de Iguazú, se va a respetar lo que dice el ‘ingeniero’ y san-se-acabó”, dijo Sánchez, sobre una supuesta orden de la cúpula renovadora para que no se sigan abriendo mesas de Iguazú en el recuento de votos realizado en la Legislatura de Misiones, en 2015.

En cuanto a lo que puede ocurrir este domingo 7 de mayo, cuando vuelva a enfrentar a Filippa en elecciones, Sánchez reveló: “Estamos tomando todos los recaudos dentro de las posibilidades que tenemos, y estamos bastante bien organizados. Esperemos que sea una elección tranquila limpia y que gane el mejor. El domingo tenemos que ir con tranquilidad y cautela. Esperemos que se respete la voluntad del pueblo”, manifestó.

En otro tramo de la entrevista, Sánchez habló de sus experiencias recorriendo los barrios de Iguazú en la presente campaña y comentó: “La gente muy alejada de la política porque los políticos dan o damos asco, y con justa razón. Pero sentí mucho cariño de mucha gente sorprendida y contenta porque volví al ruedo acá en Iguazú. Eso me dio una energía extra para afrontar las elecciones”, afirmó el empresario.

“En los últimos 40 años cada día estuvimos peor y han gobernado todos los sectores, por eso con justa razón, la gente tiene ese sentimiento con la política. Se está terminando hasta el anhelo que el padre pueda hacer estudiar a sus hijos o ser sostén de familia. Se está desmadrando el más importante de los tejidos sociales que puede tener la república, que es la familia. Sacando hasta la dignidad a la gente se complica mucho”, reflexionó Sánchez. Y añadió: “El problema de la Argentina no es económico, sino social y financiero”.

Por último, Sánchez advirtió que, en el escenario nacional y provincial, augura un futuro complejo y hasta convulsionado. “Viene algo muy complicado, cada día estamos peor y lo que se viene va a ser muy feo y muy bravo. Ojalá que me equivoque y que Dios ilumine a los próximos gobernantes. Tenemos un 52% de pobreza en un país que produce todo, es una cosa de locos, una inutilidad impresionante. Pero es lo que tenemos y hay que empezar a cambiar la cosa”, concluyó.