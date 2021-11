Schiavoni: el resultado de las elecciones, “nos da expectativas de materializar una alternativa al oficialismo local”

POSADAS. Materializada la histórica victoria de Juntos por el Cambio en Misiones, donde el frente opositor consiguió casi 250 mil votos y se quedó con dos de las tres bancas a diputados nacionales que estaban en disputa en la elección de este domingo 14 de Noviembre, el diputado nacional Alfredo Schiavoni (PRO) consideró que los diputados electos, Martín Arjol (UCR) y Florencia Klipauka (Activar), están a la altura de los enormes desafíos que se vienen en el Congreso de la Nación.

“Estamos muy contentos con el resultado en todo el país y también en nuestra provincia, donde estamos sentando a dos representantes más de juntos por el cambio en el Congreso. Va a ser una excelente compañía la de Martín Arjol y Florencia Klipauka”, consideró Schiavoni, en diálogo con MisionesCuatro, este lunes.

“Cambian las expectativas políticas. A nosotros nos brinda (impulso) para poder materializar algo que hace rato venimos construyendo, que es una alternativa al oficialismo local. Lo que pasó ayer, es un paso muy importante de cara a las elecciones generales del 2023”, sentenció Schiavoni sobre la histórica victoria de la oposición en elecciones nacionales. “Seguiremos trabajando en la construcción de esa alternativa”, recalcó.

“El argumento de arrogarse la representación de los misioneros que hace la Renovación, quedó descartado”

Prosiguiendo con su análisis del resultado de los comicios, Schiavoni enfatizó: “La mayor parte del pueblo misionero votó a representantes de Juntos por el Cambio para que seamos que seamos su voz en el Congreso de la Nación. Eso implica un orgullo y una gran responsabilidad”, sostuvo.

“Siempre dijimos que esto que hacía la Renovación, de arrogarse toda la representación de los misioneros era una tontería. Ahora quedó demostrado, no porque lo dijimos nosotros, sino porque los misioneros, así lo sienten”, disparó Schiavoni, al tiempo que criticó “toda esa fortuna gastada en publicidad” por el oficialismo renovador.

En esta línea, Schiavoni pulverizó al discurso “misionerista” de la Renovación, y la idea que sostiene que solo candidatos renovadores pueden defender los intereses provinciales. “Quedó demostrado que el electorado le facturó a la Renovación, esa incoherencia de decirse ‘misioneristas’ en Misiones pero en el Congreso votar a libro cerrado todos los proyectos del kirchnerismo. La gente no es tonta y sabe que hay una incoherencia entre lo que se dice en Misiones y lo que se hace (en Buenos Aires) Ese argumento de arrogarse la representación de los misioneros que hace la Renovación, quedó descartado”, sentenció.

“El país sale adelante con trabajo y con producción”

Sin embargo, Schiavoni insistió en que para los legisladores de Juntos por el Cambio “es una responsabilidad muy grande” ser electos, “porque tenemos que congeniar los intereses particulares de nuestros mandantes, que es el pueblo misionero, con los intereses del conjunto de la Nación. Eso implica un gran equilibrio. El pueblo ha sentado a personas que están a la altura de ese desafío, que son Martín y Florencia”, expresó el legislador nacional.

Respecto de las propuestas que considera se deben debatir en el Congreso, que a partir de diciembre tendrá una nueva conformación, sin hegemonía del oficialismo en ambas cámaras –desde 1983, el peronismo no perdía la mayoría en el Senado–, Schiavoni puso de relieve la generación de empleo y el alivio en la presión fiscal vigente. “Venimos señalando y legislando en el sentido de que el país se saca adelante con trabajo y con producción. No se puede repartir la torta que no existe. Hay que generar esa torta primero. Eso se hace trabajando, produciendo, exportando, comerciando y no con planes sociales”, argumentó.

La estructura impositiva de Argentina “no soporta más la carga de impuestos recesivos”

“El único camino para salir adelante es mejorar nuestra legislación laboral vigente, que empuja a nuestros compatriotas a la marginalidad, porque cada vez hay más argentinos trabajando en la informalidad. Hay que generar mejores condiciones para el empleo formal. Eso es central de cara al futuro”, destacó.

Por otra parte, “la estructura de impuestos de Argentina no soporta más la carga de impuestos recesivos. La idea del oficialismo de financiar subsidios y planes sociales a través de generar mayores impuestos no se sostiene porque el sector que produce y genera riquezas no da más. Está asfixiado por impuestos y por una legislación laboral que no es actual”, opinó el legislador.

Asimismo, Schiavoni advirtió sobre medidas macroeconómicas, “como restricción a las exportaciones o la infinidad de tipos de cambio (por el cepo cambiario), que hace que las condiciones para producir y generar riquezas no sean las óptimas. Parte de lo que el pueblo argentino dijo (en las elecciones), es ‘cambien de rumbo’”, concluyó.