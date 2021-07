POSADAS. “Nuestro frente ya está inscripto”, aseguró el diputado nacional Alfredo Schiavoni, actual presidente del PRO Misiones, quien señaló que la coalición opositora Juntos por el Cambio Misiones, que integran junto a la UCR y Activar, cumplió con la documentación legal para competir en las PASO de Septiembre y las generales de Noviembre, con el objetivo de aumentar la representación del pueblo que no comulga con el pensamiento que pretende imponer el kirchnerismo.

“Ya tenemos aceptado e inscripto al frente (Juntos por el Cambio) Corregimos la representación en el órgano ejecutivo que te exige paridad de género y alguna otra observación menor (de la Justicia Electoral)”, señaló el legislador en diálogo con MisionesCuatro.

Consultado al respecto de la posibilidad del armado de una lista única, consensuada entre los diversos actores, Schiavoni explicó: “A medida que nos vamos acercando a la fecha de inscripción de candidaturas, a priori creería que estamos ante la posibilidad de tener varias listas inscriptas. Sea por el lado de la UCR como del PRO. Creería el único espacio que va con una sola lista es Activar”, confió el diputado macrista. “En el PRO cabe la posibilidad de que haya dos listas”, acotó.

Según Schiavoni, de darse el proceso interno, JxC será el frente político más movilizado en la provincia. “Descuento que la competencia va a ser en buenos términos. Por ese hecho (la competencia en las PASO), JxC va a ser el frente más movilizado de toda la provincia. Si nos encontramos con 3, 4 o 5 listas en total, eso va a movilizar a mucha gente dentro del espacio”, señaló.

Para el legislador, las candidaturas surgirán “democráticamente y las PASO están para eso”.

Sin embargo, Schiavoni aclaró que se debe hacer todo el esfuerzo posible por una lista de consenso. “En lo personal creo que hay que agotar la instancia para lograr el consenso. Y en caso contrario existe este mecanismo de las PASO. Está previsto en la ley y vamos a hacer uso del mismo, como ya lo hemos hecho antes”, recordó.

“Para nosotros (la competencia en internas) no es una práctica extraña. No somos la Renovación en donde prácticamente no hay debate interno. Y una sola persona arma las listas de acuerdo a su conveniencia. JxC es otra cosa. En función de eso y por estar integrado por varios partidos de una fuerte caracterización, me parece que vamos a tener una sana competencia. Y que sea finalmente sea el electorado el que termine ordenando las listas del espacio”, detalló.

Por otra parte, Schiavoni insistió en que ya está definido cómo se ordenará la lista de JxC, una vez concluidas las PASO. “En el reglamento de los frentes electorales se establece a priori cuál va a ser el mecanismo para armar la lista definitiva en función del resultado de las PASO. Nosotros, al igual que en 2019, contemplamos el sistema D’Hondt con un piso del 25% y la ley de paridad de género”, dijo, anticipando que las listas tendrán igual composición de varones y mujeres.

Sobre el final, Schiavoni reflexionó sobre lo que está en juego en la presente elección de medio término. “El oficialismo está a 10 bancas de obtener el quorum propio. Pero no creo que eso (la mayoría automática) esté en juego. Con sus tradicionales aliados, como el Frente Renovador de la Concordia, que vota siempre alineado con el oficialismo y siempre les da quorum, más otros como el diputado José Ramón, siempre logran el quorum y la mayoría simple”, puntualizó.

“No creo que sea eso lo que está en juego, orque el quorum ya viene ocurriendo independientemente de que el FdT no tenga 129 bancas propias”, acotó.

No obstante, Schiavoni puso de relieve que un fortalecimiento de JxC reduciría la capacidad del oficialismo, de negociar las leyes que pretenden. “Sí creo que le va a hacer muy bien al equilibrio de poderes en Argentina, que JxC aumente su representación. Porque eso le restringe el margen de maniobra al oficialismo. Y (restringe) la mayoría que logran con estos supuestos opositores que en el Congreso se comportan como parte del oficialismo”, expresó.

“Es el desafío que tenemos por delante en estas elecciones, que crezca la representación del pueblo argentino que no comulga con el populismo y las ideas que pretende imponer el kirchnerismo en el país”, remató Schiavoni.