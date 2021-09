Se filtraron nuevos audios de Fernanda Vallejos criticando al Gobierno

En medio de la fuerte crisis que se vive dentro del Frente de Todos, se dieron a conocer nuevos audios de la diputada Fernanda Vallejos. En uno de los mensajes, la economista cercana a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, critica duramente al presidente, Alberto Fernández, al que califica como “atornillado” a su cargo y pide cambiar a “los inútiles que tiene en el Gabinete”.

“Me preocupa, no por el Gobierno, porque por mí se pueden ir todos a la concha de su madre, sino porque le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va a ser una catástrofe”, comenzó analizando la diputada.

En ese sentido, Fernanda Vallejos definió al Gobierno como un “Frankenstein” que “nos está devorando”: “Siempre que han hecho ensayos de laboratorio, estos engendros terminan resultando un monstruo”.

Es por eso que pidió que el presidente haga cambios en el gabinete: “¿Qué hacen los gobiernos de coalición frete a fracasos como este? Se baraja y se va de nuevo. Acá había que armar un gobierno nuevo el lunes, pero como no hay ningún tipo de previsión ni planificación, no te digo estratégica ni táctica, nada de eso ocurrió”.

Fernanda Vallejos criticó duramente a Fernández y dijo que él y “todos los inútiles que tiene en el Gabinete” están “atornillados”. “Y cuando digo ‘todos’ es ‘todos’. De todos los colores, pelajes y orígenes. Acá no se salva nadie”, enfatizó.

En tanto que, en otro audio, Fernanda Vallejos apuntó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán por las medidas económicas que, en su opinión, llevaron a la derrota en las PASO: “Aumentando el salario mínimo y tirándoles migajas a los que cobran la AUH y con estas medidas de parche, como si fuéramos una sociedad de beneficencia, no vamos a alterar el resultado. Lo mínimo que pueden hacer es cambiar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones y calzarla con la recaudación general (…) es una fórmula para el ajuste. Si tuviéramos la fórmula de Cristina, los jubilados nos habrían votado”.

El audio incluye críticas a la gestión de la pandemia y a la cuarentena, pese a que la representante de la Cámara Baja se define como una defensora del confinamiento de personas. “Más allá de la boca para afuera los resultados también son pésimos: tuvimos a la gente encerrada y ojo que soy una defensora de la cuarentena, pero no como la hicimos para tener a gente encerrada tenés que garantizarle el morfi y no lo garantizamos, y tenemos tantos muertos por millón de habitantes como aquellos países que no aplicaron medidas estrictas sanitarias como se aplicaron acá. En eso la oposición tiene razón”, dice en una de las frases más duras.