Secretaria General del IUSMI, filma un video burlándose “de los pobres”

POSADAS. En un video que se hizo viral, quedó muy expuesta Bárbara Mora Jotts, la Secretaria General del Intituto Universitario de Seguridad de Misiones (IUSMI), el ente de formación universitaria para policías que conduce el Secretario de Seguridad y Justicia, Pedro Ariel Marinoni, actual decano del IUSMI. “Hola pobres, ¿ustedes qué hacen? Yo acá en el jacuzzi con Estefanía. Ehhh…. Atrás en el canal de Beagle, con unos picos nevados”, afirma la Secretaria General del IUSMI en el video de 10 segundos que se viralizó y generó un fuerte repudio en las redes sociales.

A tal punto que la propia Mora Jotts usó una cuenta en las redes sociales para pedir disculpas y para asegurar que el video estaba destinado a sus familiares.

El video en cuestión está disponible en este link.

La disculpa pública de la directiva del IUSMI

“Tras la divulgación del material audiovisual que protagonicé hace algunas semanas quiero ofrecer mis más sentidas y sinceras disculpas a quienes pude haber ofendido”, escribió Mora Jotts en su cuenta de Facebook este lunes, ante la repercusión que generó el video viral en el que se filma a sí misma, riéndose de “los pobres” que no pueden irse de vacaciones a lugares exóticos, distantes o costosos.

“Durante las vacaciones de invierno decidí, hecho que hoy lamento profundamente, enviarle a mis hijos adolescentes que no pudieron acompañarme debido a sus obligaciones escolares, una broma emulando un video viral de hace algunos años donde me refiero de forma poco empática y desconsiderada. El video, aunque errado, se realizó en el seno familiar y debió permanecer allí. Mi hijo publicó ese material como parte de su saludo por el día de la madre, una muestra del vínculo sólido que construímos y compartimos y fue descargado y viralizado, lo que me avergüenza profundamente”, añadió la subordinada a Marinoni en el IUSMI.

“Sin más que agregar, reitero mis disculpas sinceras si mi accionar ofendió a alguien y me comprometo a evitar, aún en el ámbito privado, referirme en esos términos a nadie”, dijo Mora Jotts sobre el video en el que hizo gala de la distancia económica y social entre quienes vacacionan en Usuhaia y quienes no.

Desde luego, la “broma” cayó muy mal dentro de la fuerza policial. De más está decir que Mora Jotts hace bromas sobre la pobreza en una provincia con más del 40% de la población sumida en esa condición social.

Independientemente de su intención y de a quién iba dirigido el video, Mora Jotts quedó en evidencia por considerar gracioso, este tipo de videos. Así se lo hicieron saber numerosos usuarios en las redes sociales.

Lo que plantea el psicoanálisis freudiano sobre los chistes

Según el afamado ensayo del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, los “chistes” tienen una íntima relación con el inconsciente de la persona.

En el chiste para Freud hay dos tipos de motivaciones: el chiste inocente, o sin mayor motivación que la de hacer gala de ingenio, y el chiste tendencioso, o aquel que está motivado por un impulso hostil u obsceno. Mientras que en el chiste inocente, el placer y la risa devienen exclusivamente del gracejo que está implícito en ellos. En cambio, en los chistes tendenciosos, el placer provendría de romper con una forma de represión.

Dentro de los chistes tendenciosos se incluyen las afirmaciones satíricas, irónicas y ridiculizantes. Así, el contenido hostil u obsceno no siempre es crudo, pero sí evidente. Generan placer en quien los crea o los escucha porque suponen la transgresión de una norma frente a ciertos temas o a ciertas figuras.

Es muy habitual que los chistes tendenciosos se dirijan a una figura de poder, a una ideología, un credo, un pueblo, una raza, o un conjunto de personas. Muchas veces son una forma “políticamente correcta” de manifestar verdades que de otro modo no se aceptarían. Es decir, aparece en el chiste tendencioso, de forma “graciosa” lo que el sujeto reprime y no puede sostener abiertamente.