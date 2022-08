Segmentación de tarifas: “Es un manotazo de ahogado, necesitan sacar plata”, dijo Klipauka

BUENOS AIRES. El Gobierno nacional anunció el nuevo esquema de tarifas y subsidios para la energía eléctrica, el gas y el agua, con un importante ajuste para los usuarios que superen determinados topes de consumo y en el caso de Misiones, se tendrá en cuenta la dependencia de la electricidad, al tratarse de una de las pocas provincias del país carente de gas natural por red.

Sobre el tema, Previa Informativa edición de la tarde, habló con la diputada nacional de Activar en Juntos por el Cambio, Florencia Klipauka, quien opinó que “fue una falta de respeto a la sociedad. No fueron claros y mucha gente no entiende que se aplica en Misiones y que se aplica al resto”. Además, la legisladora cuestionó que los gobernantes hayan responsabilizado por el “tarifazo” a la guerra entre Ucrania y Rusia. “Es un manotazo de ahogado, necesitan sacar plata de cualquier lado”, aseguró.

En relación a la denominada “segmentación de tarifas”, la diputada Klipauka opinó que “metieron muchos subsidios y tienen que terminar con esto”, comentó aclarando que en apenas tres años pasaron del 30 al 70% de tarifas subsidiadas.

Respecto a las medidas anunciadas, la legisladora nacional opinó que “son improvisaciones de urgencia que no les queda otra que hacerlas, no están bien pensadas ni analizadas”. “Es un gobierno que no tiene ningún plan económico”, agregó asegurando que tendrá un impacto en el índice de inflación de los próximos meses.

Consultada sobre el tope de consumo de 550 kWh mensuales para los usuarios de la provincia de Misiones, Klipauka explicó que van a acceder aquellos que “se hayan inscripto al subsidio en la Anses”.

Con respecto al gasoducto del NEA, una promesa de todos los gobiernos kirchneristas, la legisladora dijo que “se habló durante mucho tiempo y en Misiones no tenemos. El Gasoducto Néstor Kirchner no existe y tampoco sabemos que pasa con eso”. “Me encantaría que, aunque sea gasoil nos manden”, agregó sobre la relación entre el Gobierno de Misiones y el flamante “superministro” de Economía, Sergio Massa.

La inflación de julio fue la más alta de los últimos 20 años

Previa Informativa edición de la tarde consultó a la legisladora nacional sobre el índice de inflación del 7,4%, el número más alto de los últimos 20 años.

“No vemos plan económico, el gobierno no está hablando de inflación”, manifestó Klipauka. “Puede que en otros meses sea más alta todavía”, agregó, asegurando que el Gobierno de Alberto Fernández “se viene a pique”.

En relación a las soluciones posibles a la crisis económica, Klipauka sugirió el camino de trabajo genuino, mano de obra e inversiones en producción. “Nos estamos olvidando de las Pymes y comerciantes que fueron los más golpeados de la pandemia”, opinó la diputada de Activar.