Semino: “Los bonos a jubilados son habituales cuando los reajustes son impresentables”

POSADAS. El nuevo reacomodamiento de las jubilaciones nacionales de un 15,53% con un bono de $7 mil, que dejará la jubilación mínima en torno a los $50 mil según postuló el ministro de Economía Sergio Massa y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, fue duramente cuestionado por el Defensor de la Tercera Edad, Dr. Eugenio Semino, quien consideró “impresentable” la suma ofrecida y remarcó que el gobierno emplea un bono para mejorar cifras que son “socialmente inadmisibles”.

En diálogo con Previa Informativa, Semino resaltó que el sector de los jubilados y pensionados viene sufriendo un “ajuste brutal” y que en los últimos 5 años perdieron el 60% del poder adquisitivo de sus pensiones. En un contexto en el que fue el sector más afectado por la pandemia del coronavirus y que ahora, por las malas prestaciones del PAMI y las obras sociales, son el grupo más vulnerable a enfermedades y afecciones por las demoras en diagnósticos y tratamientos.

“El índice fue del 15,53% que implica para los jubilados de la mínima que están en 37 mil pesos, recibir 6 mil pesos de aumento. Y va a cobrar 43 mil, que será la mínima, a partir de Septiembre, hasta el nuevo reajuste en el mes de Diciembre. Luego aparecen los bonos, que son habituales cuando los reajustes son impresentables socialmente”, fustigó Semino, en diálogo con Previa Informativa.

Un aumento de $200 por día “inadmisibles socialmente”

En esta línea, Semino prosiguió con sus denuncias contra la política jubilatoria del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Estamos hablando de 200 pesos por día para haberes que no pueden cubrir el 40% de sus necesidades básicas, son inadmisibles socialmente”, lanzó. “Por eso en Mayo, hubo un bono mayor, de $12 mil. Ahora reapareció este bono de $7 mil, que muestra cómo ‘el pato de la boda’, siguen siendo los jubilados”, expresó.

“Son las jubilaciones y pensiones las que, en los últimos 5 años, vienen sufriendo un ajuste brutal. Perdieron en ese periodo más de un 60% del poder adquisitivo. Esto es muy preocupante porque los adultos mayores están atravesando una crisis humanitaria: fueron las principales víctimas de la pandemia, más del 80% de los 130 mil fallecidos fueron adultos mayores”, denunció Semino, añadiendo que existen muchas comorbilidades en las que no se siguieron los controles médicos “y hoy, los jubilados están atravesando etapas agudas”.

En este cuadro de situación, según Semino “el PAMI y las obras sociales hoy dan una prestación insuficiente y siempre tardía. Llegar a un diagnóstico (por PAMI u obras sociales) demora unos 8 meses en Argentina. Lo cual es un combo muy duro, y muy desatendido por el propio sistema político, aunque hay un oficialismo con un mayor grado de responsabilidad”, declaró.

Los incumplimientos del PAMI, un capítulo aparte

“De PAMI tenemos una larguísima lista de incumplimientos. Hace un mes que no están entregando pañales. Cuando una persona tiene que asistir a un médico, les cobran un sobreprecio (plus) lo cual está prohibido. Muchos médicos de cabecera atienden de forma virtual. Se copian recetas sin la consulta correspondiente y cuando hay una derivación a un especialista, supuestamente hay libre elección, y de 10 médicos (por ejemplo) 8 no trabajan más con PAMI, con el noveno no te podés comunicar y el décimo te da un turno para dentro de 3 meses”, describió Semino, añadiendo que, para una práctica habitual en los mayores de 50 años, una videocolonoscopía, los jubilados del PAMI deberán esperar unos dos meses.

“Ahí se te fueron 5 0 6 meses para tener un diagnóstico y definir un tratamiento. Lo que pasa es que la enfermedad no puede esperar, estalla en una etapa aguda y tenés que entrar a una guardia que en los grandes centros urbanos está totalmente colapsado”, puntualizó el Defensor de la Tercera Edad.

Dura explicación sobre el significado de los bonos fijos y su impacto en los aguinaldos

Respecto del anuncio del bono de $7 mil, Semino fue lapidario en sus planteos. “Se habla de una mínima de $50 mil, una cosa insólita porque el mecanismo de comunicación de Twitter no es la que usualmente usamos las personas mayores, pero al margen de eso, el haber es de $43 mil. Esto hay que aclararlo porque el reajuste por ley es de $43 mil. El bono se extingue el mismo mes que se paga. Por lo cual ese haber vuelve a $43 mil. Y el aguinaldo es sobre $43 mil y no sobre $50 mil”, acotó Semino.

“Por otra parte, llama la atención que hayan anunciado los tres bonos consecutivos con una suma fija, porque si la inflación es alta, pierde sentido el propio bono. Los $7 mil de ayer, no serán los mismos en Septiembre, porque habrá inflación acumulada en Julio y Agosto. Y a su vez, mucho menos serán los $7 mil de Octubre y Noviembre. Se va a poder comprar menos cosas con la misma plata. Nominalmente es la misma plata, pero en poder adquisitivo es mucho menor”, explicó el abogado, añadiendo que este bono representa un aumento de apenas $230 por día.

Con el bono, los jubilados apenas cubrirán el 38% de la canasta básica del sector

Esos montos terminan “siendo una insignificancia y hay que relacionarlos con la canasta básica de los adultos mayores, que incluye gastos de vivienda”, advirtió Semino, sobre una medición que formulan cada seis meses desde la Defensoría de la Tercera Edad. Esa canasta de los adultos mayores, “en Abril estaba $97.200 y si ese dinero los actualizamos al 30 de junio, se convertían en $107 mil. Por lo cual con una inflación del 7% en Agosto, probablemente en Septiembre, cuando se cobre el reajuste, esté (la Canasta) en $115 mil o $120 mil. Con lo cual el jubilado cubre el 38% de lo que necesita para vivir”, sentenció Semino.

Finalmente, Semino pidió que “la sociedad no naturalice un estado de exclusión de consumo para los jubilados y que el sistema político (en su conjunto) tome este como uno de los temas centrales, al igual que la niñez y la educación”.