Senado: dictamen favorable para el proyecto del acuerdo con el FMI con el voto “en disidencia” de las kirchneristas Di Tullio e Ianni

BUENOS AIRES. Como se preveía, en una reunión que duró apenas 12 minutos, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FdT), emitió dictamen favorable este martes por unanimidad al proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo refinanciar la deuda con el FMI, en el marco del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el organismo internacional.

De acuerdo con el portal Parlamentario, la iniciativa que viene con media sanción de la Cámara de Diputados, sería debatida el este jueves en el recinto si se logra los dos tercios de los senadores.

Según informó Guerra durante la reunión, el dictamen contaba con 15 firmas sobre 17 integrantes de la comisión y el radical Martín Lousteau había avisado que lo firmaría luego. Sin embargo, culminado el encuentro, fuentes de la comisión aseguraron que se completaron todas las rúbricas, resultando el dictamen por unanimidad. Sobre este punto es destacable la firma en disidencia de las kirchneristas Juliana Di Tullio y Ana María Ianni.

Por su puesto, la firma en disidencia es funcional a los intereses de Cristina Kirchner. Es que la vicepresidenta no quiere tener que definir en un proyecto que impulsa su propio gobierno y que supuestamente ella rechaza. Si hubiera una votación reñida, desempata la presidente del Senado. Ella no quiere que la comparen con el ex vicepresidente Julio Cobos, que desempató al votar en contra de las retenciones móviles a la soja (resolución 125) durante su gobierno en 2008.

Así pues, en un trámite express, la jornada para el tratamiento de la iniciativa comenzó este lunes con la visita al Salón Azul del ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, entre otros funcionarios, quienes respondieron preguntas de los senadores.

En la presente jornada, ya sin invitados y con el respaldo de la oposición, tal como ocurrió en Diputados, el proyecto pasó a la firma.

Sin embargo, por estas horas se aguarda la decisión de JxC de dar los dos tercios para que pueda ser debatido esta misma semana sobre tablas debido a que el reglamento del Senado establece que desde la firma del dictamen deben pasar siete días para su tratamiento en el recinto. El principal frente opositor del país definirá conceder o no los dos tercios, en reunión que el interbloque mantendrá este miércoles.

Cabe recordar que en la madrugada del viernes pasado, la Cámara baja dio media sanción a la iniciativa por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones. A instancias de la oposición, el oficialismo debió retirar del proyecto el artículo que hacía referencia al programa económico de Guzmán y solo habilitar la autorización al Poder Ejecutivo para que refinancie la deuda.

Así, el proyecto quedó compuesto por tres artículos, estableciendo en el 1ro. que se apruebe “de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.

Y agrega que “el Poder Ejecutivo nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.