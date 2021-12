BUENOS AIRES. En menos de 24 horas desde su aprobación en Diputados, el oficialismo avanzó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado con el dictamen de mayoría del proyecto sobre Bienes Personales, que fue devuelto por la Cámara baja con modificaciones.

Además de los nueve integrantes del Frente de Todos, la iniciativa contó con el apoyo del aliado Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). Los senadores de Juntos por el Cambio expresaron su rechazo, al tiempo que también cuestionaron cómo quedó conformada la comisión, según informó Parlamentario.

La intención del oficialismo es sancionar la ley el próximo miércoles 29, cuando haya pasado una semana del dictamen y no se necesiten los dos tercios para habilitar su tratamiento. La de la semana entrante, será la primera reunión con la nueva composición de la Cámara alta.

Para reunir el quórum en el Senado, y en caso que JxC no baje al recinto, el FdT deberá tener asistencia perfecta de sus 35 miembros- Pero, además, deberá contar con el apoyo de sus aliados “incondicionales” Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Es casi un hecho que la senadora renovadora K, votará con el Frente de Todos. En sus años en el Senado, acompañó toda iniciativa del oficialismo. Además, los diputados de la Renovación K, Carlos Fernández y Diego Sartori, también votaron por las modificaciones a Bienes Personales, en la Cámara baja.

Las modificaciones introducidas al proyecto en Diputados

El proyecto establece que el mínimo no imponible pase de los 2 millones de pesos a los 6 millones de pesos. E indica que de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el tributo cuando resulten iguales o inferiores a 30 millones de pesos. Actualmente, el mínimo no imponible es de 18 millones de pesos.

Además, esos montos “se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que suministre el INDEC, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior”, reza el texto.

En cuanto a la suba en las alícuotas para los patrimonios más altos, pasará e 1,25% a 1,50% para aquellos que superen los 100 millones de pesos y hasta 300 millones. Mientras que para los de más de 300 millones se incrementará en 1,75%. Además, se mantiene el 2,25% sobre los bienes en el exterior.

No obstante, la iniciativa que ya tiene media sanción delega al Poder Ejecutivo “la facultad de disminuir las alícuotas aplicables a los bienes situados en el exterior, para el caso de activos financieros situados en el exterior, en caso de verificarse la repatriación del producido de realización, supuesto en el que podrá fijar la magnitud de la devolución de hasta el monto oportunamente ingresado”.

Y se sumó una modificación sobre el impuesto a las Ganancias, de modo de prorrogar la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar la alícuota de descuento del tributo que pagan los trabajadores. Este punto estaba incluido en el Presupuesto 2022, que fue rechazado en Diputados la semana pasada.