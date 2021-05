Señalan que San Marcos y San Onofre II, son barrios “muy olvidados”

POSADAS. La candidata a concejal de Posadas, Rocío Maidana (Juntos por el Cambio – sublema “Late una Esperanza”), presentó algunas de sus propuestas y advirtió que hay muchos barrios olvidados por la actual gestión del Ejecutivo Municipal.

En diálogo con MisionesCuatro, Maidana propuso que los jubilados posadeños no paguen pasaje de colectivos urbanos, porque “son los más afectados por la crisis” del coronavirus. “Los que cobran la mínima son los que sufren más el costo del pasaje, sobre todo, si tienen que viajar varias veces por semana”, dijo la candidata sobre la situación de las personas de la tercera edad que deben usar colectivos para llevar adelante tratamientos médicos en el Hospital Madariaga.

“Hay mucho abandono en los barrios, sobre todo en los que hace más tiempo que están fundados”, acotó Maidana y mencionó dos casos puntuales.

Los barrios San Marcos y San Onofre II, “que están cerca de la barranca, de las avenidas, no tienen alumbrado público, no tienen veredas y no tienen calles, sino trillos”, se quejó.

Asimismo, según Maidana, en sus recorridas de campaña los vecinos “piden seguridad. Que la policía haga recorridas, sobre todo en los barrios que no tienen alumbrado. Y piden más refugios de colectivos. Plantean cosas que se ve que hacen falta”, dijo.

Para finalizar, Maidana pidió “que el municipio se ocupe de los barrios” y no tanto del centro de Posadas. “Y que trabajen en la inclusión de los chicos con capacidades diferentes”, remató.