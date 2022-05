Sereno habló del siniestro fatal que protagonizó en Jardín América

POSADAS. Este jueves, el diputado kirchnerista Martín Sereno, jefe del Movimiento Evita, tomó la palabra en la sesión de este jueves en la Legislatura provincial, para expresar su “pesar” por el “trágico accidente vial” en el que se vio “envuelto” y en el que falleció Sebastián Ferreyra (21), el sábado último en Jardín América.

La intervención fue muy breve y el legislador no brindó mayores precisiones, pero enfatizó que se puso a disposición de la familia y de la Justicia.

“No pedí la palabra para incorporar un proyecto. Pero siento la necesidad de expresar desde nuestra parte más humana, un pesar y un sentir que tengo dentro. Como todos y todas saben, es de público conocimiento, días atrás me vi envuelto en un trágico accidente vial, donde un joven de 21 años, Sebastián Ferreyra, perdió la vida”, sostuvo Sereno ante sus pares en la Cámara de Representantes.

“Nosotros lamentamos, cuando digo nosotros, digo mi familia, digo yo, digo también mi proyecto político, la irreparable pérdida de la vida de un joven misionero. Y el inconmensurable dolor que está atravesando esa familia, sus amigos, amigas, conocidos y conocidas”, continuó el legislador del monobloque de Tierra, Techo y Trabajo.

“Desde un primer momento, nos hemos puesto, me he puesto, mejor dicho, personal y públicamente a disposición de la familia (Ferreyra) Y también, quiero dejar explícito y públicamente, que también desde un primer momento, me he puesto a disposición de la justicia. Para que sea ella, quien aclare absolutamente lo ocurrido. Tan solo quería expresar eso. Gracias señor presidente”, dijo Sereno al concluir su intervención, dirigiéndose al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira.

Estas declaraciones del diputado contrastan con lo señalado públicamente por Agustín Ferreyra, el padre de la víctima. Días atrás, el hombre le reclamó públicamente al legislador del Evita, que se haga cargo de lo ocurrido. Y que no trate de eludir su responsabilidad ante la Justicia.

“Como es un diputado y tiene billetes, procuran arreglar con plata. Y esto no se arregla con plata. Si hacés algo tenés que hacerte cargo, mostrar la cara, pedir disculpas. Y si tenés que ir preso, tenes que ir. No procurar esquivar”, expresó Ferreyra sobre Sereno, días atrás.