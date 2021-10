Solari habló 11 minutos del Kimchi y la destrozaron las redes

BUENOS AIRES. Con la presencia de personal de la embajada de Corea en el país y referentes de la comunidad, el Senado de la Nación aprobó con 47 votos afirmativos, por unanimidad, el proyecto para la creación del “Día Nacional del Kimchi en la Argentina”. Y la senadora “misionerista” de la Renovación K, Magdalena Solari Quintana, habló durante 11 minutos de este tema, para muchos intrascendente, en la primera sesión presencial de la Cámara alta en más de un año, por la pandemia del coronavirus.

Solari Quintana se transformó inmediatamente en blanco de burlas, bromas y escarnio generalizado en las redes sociales, donde múltiples usuarios cuestionaron este proyecto suyo, que para muchos resulta totalmente intrascendente, en el contexto de la profunda crisis económica, política y sanitaria que vive el país.

Como si estuviera en la Cámara de Representantes, pero en el Senado

Cabe aclarar que Magdalena Solari Quintana percibe una dieta de $260 mil pesos mensuales. Y este miércoles, terminó emulando lo que muchos diputados provinciales de la Renovación hacen en la Legislatura de Misiones. Como el famoso proyecto de la Santa Chipa, de la diputada MC Carla Pretto. En Mayo del 2012, la joven diputada renovadora presentó el proyecto para declarar “el Día Provincial de la Chipa en cada Jueves Santo”. Fue su primer proyecto como diputada provincial.

Este miércoles, Solari hizo algo similar. Sólo que lo hizo con una declaración de 11 minutos en el Senado de la Nación. Frente a todos los medios nacionales en la primera sesión presencial en más de un año.

En su argumento, Solari Quintana resaltó que la preparación del plato es como “un ritual social” porque se hace comunitariamente. E informó que “la UNESCO en el 2013 lo instituyó como Patrimonio Cultural Inmaterial”. De acuerdo con Parlamentario, Solari Quintana destacó que sería importante la sanción del Día del Kimchi en el país para “conmemorar a los coreanos el 22 de noviembre, mismo día que se celebra en Corea”.

Las reacciones de políticos, periodistas y usuarios de redes sociales

Casi de inmediato, en las redes sociales, en especial en Twitter, hubo indignación y repudio hacia los senadores nacionales por tomarse tiempo para tratar este tema en medio de la pandemia, la crisis económica, las elecciones, la crisis del gobierno y otros temas de actualidad. Además, fue la vuelta a la presencialidad en las sesiones del Senado.

El candidato a diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, cuestionó las prioridades del Congreso en general, más allá de lo episódico y caricaturesco de la intervención de Solari Quintana. “En vez de la ley del etiquetado frontal y el Día del Kimchi, el Congreso debería sesionar 24hs por día para sancionar un presupuesto 2022 sin déficit, y así bajar la inflación, la pobreza y evitar una crisis financiera”, disparó el economista en Twitter.

Por ejemplo, el periodista Diego Cabot, sostuvo: “El Senado aprobó el ‘Día Nacional del Kimchi’. Las carcajadas de cierta parte de la política las escucha un pueblo con 50% de pobres. Es imposible entender las prioridades de esta gente que vive del Estado y piensa solo en ellos”, fustigó.

Su colega Osvaldo Bazán celebró un tanto sarcástico, la sanción del proyecto defendido por Solari Quintana. “Unanimidad en el Senado. ¡Vamos kimchi!”, compartió Bazán en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, el consultor económico Manuel Adorni, no ahorró ironías para referirse a la actividad parlamentaria del Senado. “La mitad de la Argentina es pobre. 5M de personas no comen todos los días. Hay más chicos pobres que no pobres. 11% de desocupación. Empresas fundidas. Mientras tanto, el Senado de la Nación acaba de aprobar el proyecto por el ‘Día Nacional del Kimchi’. Argentina, un lugar”, escribió en Twitter.

Foto vía Clarín

Otro usuario de la red social, escribió en la red social del pajarito azul: “1 de cada 2 argentinos son pobres. La inflación es del 50%. El BCRA vende 100 palos por día para contener el dólar. 6 millones de personas mantienen 18 millones. Uno pensará que los políticos están preparando una solución. Bueno, no. Hoy declararon el Día Nacional del Kimchi”.

“No hay presupuesto, no sabemos hacia donde vamos. Pero ésta es la señal que esperaban los mercados: que el Senado apruebe el ‘día nacional de Kimchi’, una comida coreana de moda en Palermo’”, denunció otro usuario.

Y una usuaria apuntó directamente a Solari Quintana: “Siempre en lo importante. Que carajos me importa el kimchi lpmqlp!!! Es una locura esto Mujer llevándose la palma de la mano a la cara”, fustigó.