Tagliagerri: “Tenemos que ir a un Estado que ayude a los argentinos a crecer”

POSADAS. Para la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio) este año será de “inflexión” para la sociedad argentina, que podrá votar y elegir entre “seguir viviendo en pobreza y angustia” o “empezar a transformar la realidad”, en un contexto en que la pobreza supera el 40%, con el 54% de los menores de 18 años que son pobres y con una gran proporción de trabajadores que no llegan a cubrir la Canasta Básica Total.

En diálogo con el programa TVA que conduce Eduardo Pérez y se transmite por MisionesCuatro, Tagliaferri pidió prestar atención no sólo al número de pobres que existen en el Conurbano Bonaerense –la región más densamente poblada del país y con un 45% de su población sumida en la pobreza-, sino también a los porcentajes de pobres y la pobreza estructural en el interior del país, en regiones como el NEA, la de mayor porcentaje de pobres en Argentina.

“Hay que hacer foco en la cantidad de personas que viven bajo la línea de la pobreza en Área Metropolitana Bonaerense (AMBA), pero no hay que perder de vista la pobreza” en el interior del país, con los porcentajes que hay en el NEA, NOA “o Concordia, en Entre Ríos, una provincia productiva y con turismo que tiene los mayores niveles de desempleo e indigencia. Allí los pobres son más pobres aún”, ponderó la senadora.

Según Tagliaferri, “tenés brechas más grandes entre lo que percibe la familia todos los días y lo que necesita para cubrir la canasta. Lo peor de todos es que en Argentina medimos pobreza por ingresos, pero en el mundo entero se mide la pobreza multidimensional, (que incluye el) acceso al agua potable, a la salud de calidad, a tener o no comida”, puntualizó la senadora de JxC.

En regiones como el NEA, donde “no hay agua potable, condiciones sanitarias” y se observan “multiplicidad de enfermedades, embarazos adolescentes, muerte prematura de bebés, eso hace más preocupante la situación y el gobierno nacional y provincial no dan respuestas”, sostuvo.

Asimismo, Tagliaferri cuestionó al Frente de Todos y al kirchnerismo, por no hacerse responsables de la explosiva situación social que en parte crearon. “De los últimos 20 años, en 16 años gobernaron ellos. Tienen esta realidad y mienten. Tenés que hacerte cargo”, denunció.

“En Argentina hay pobreza y déficit estructurales. ¿Podés modificar eso de un día para el otro? No. En Ciudad de Buenos Aires empezamos a urbanizar las villas, hemos construido más de 8 mil viviendas, con agua potable y servicios. ¿Está resuelto el problema? no, porque es un desafío que nos va a llevar décadas. Lo que no podes hacer es mentir y tomarnos el pelo”, fustigó Tagliaferri, en tono crítico hacia la postura pública de algunos funcionarios y dirigentes oficialistas.

Para Tagliaferri, “tenemos que enfrentar esto y el kirchnerismo no lo quiere hacer ni en Misiones, ni el Córdoba, ni en Tucumán ni en Entre Ríos”.

Consultada al respecto, la senadora consideró que el 2023, “es un año de inflexión, no sólo en lo electoral. Hay millones de argentinos que están bajo la línea de la pobreza y la asistencia del Estado tiene que seguir estando. Lo que podemos votar es para que nuestros hijos no tengan que tener la ayuda social, para que puedan elegir libremente dónde trabajar y qué comer, y que no sean rehenes de punteros políticos”, reflexionó la legisladora.

Y dejando en claro su pertenencia política, Tagliaferri sostuvo que “por capacidad, compromiso, decisión y trabajo en equipo”, y porque “lo quiere hacer con todos los argentinos”, el Jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, es el mejor capacitado para liderar ese proceso de cambio.

Respecto del rol que debe jugar el Estado en la próxima administración, Tagliaferri explicó: “El Estado tiene que acompañar al que lo necesita, para que los chicos vayan a la escuela, para que la gente se capacite y para generar las condiciones para que quien quiera poner una verdulería o un local y quiera contratar a un empleado, no lo asfixien las deudas, las leyes laborales o el Estado con los impuestos”, argumentó.

“Tenemos que ir a un Estado que ayude a los argentinos a crecer, en las escuelas, en el trabajo, en la salud, con los impuestos. Hoy tenemos un Estado que lo único que hace es ponerle palos en la rueda y que mantiene de rehenes a quienes necesitan un plan social. Esa es la argentina que podemos y vamos a cambiar, con una inflexión al momento de votar”, sentenció.