“Tenemos que tener la mayor normalidad posible”, dijo Schiavoni

Ante el inminente anuncio de nuevas restricciones para contener la nueva ola de contagios de coronavirus, Juntos por el Cambio emitió un comunicado a través del cual rechazó cualquier tipo de medida en esa dirección.

Los principales dirigentes del espacio opositor se reunieron para analizar las medidas que reclama el Gobierno. Estuvieron presentes: Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdez, Alfredo Cornejo, Maxi Ferraro, Mario Negri, Juan Manuel López, Cristian Ritondo, Maricel Etchecoin, Martín Lousteau, Humberto Schiavoni y Luis Naidenoff.

En ese contexto, para conocer más detalles, Misiones Cuatro dialogó con el senador nacional Humberto Schiavoni, quien comentó que en el encuentro: “se hizo una evaluación de la situación general y lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que tener la mayor normalidad posible. Obviamente no somos necios, y sabemos que algunas restricciones son necesarias, como las aglomeraciones, la actividad en los casinos, las fiestas, etc. Lo que no podemos resignar es la educación presencial, fue demasiado grande el daño que se hizo a nuestros chicos durante el año pasado, al trabajo. Por otra parte, el país está pasando una situación de extrema vulnerabilidad con una inflación que no cede. Si restringimos el trabajo vamos a agravar aún más la situación y lo otro son las libertades públicas que han sido sistemáticamente vulneradas, el derecho al tránsito, a la libre circulación. Eso no debe volver, porque tuvieron resultados ineficaces”, expresó el legislador.

Con respecto a las medidas tomadas en el marco de la pandemia por el Covid-19 declaró: “Tuvimos la cuarentena más larga del mundo, estamos en el top ten de contagios por un millón de habitantes. Lo que fracasó fue la estrategia sanitaria y, lo que fundamentalmente fracasó, fue la compra de vacunas y logística de vacunación. Ese es el tema más grave que el gobierno se tiene que hacer cargo”, manifestó Schiavoni.

Y agregó: “Es una altísima inmoralidad haber vacunado a los amigos del poder, a los chicos de La Cámpora, cuando hay muchísima gente que forma parte de un grupo vulnerable que aún no han sido vacunadas. Por eso es gravísimo que se quiera manipular la pandemia para fines oportunistas o electoralistas, en ese aspecto vamos a estar muy atentos como estuvimos el año pasado”.

Consultado si en la reunión se trató el proyecto de suspensión de las PASO, respondió: “fue una agenda marginal, la gente hoy está preocupada por otras cosas, como va a llegar a fin de mes, aquel que tiene una empresa y no puede contar con el ATP”, manifestó Schiavoni.