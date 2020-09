Tensión en Diputados: Massa quiere impedir la sesión presencial de JxC

BUENOS AIRES. La tensión entre el oficialismo y Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados llegó a puntos insospechados con la decisión del diputado nacional Sergio Massa (FDT), quien preside el cuerpo de convocar a una sesión remota pese a que no acordó con los bloques opositores, el temario a tratar y, más importante, cuando está vencido el plazo de vigencia de las sesiones remotas, no presenciales. Desde el bloque de Juntos por el Cambio ya avisaron que todos los diputados que no estén en los grupos de riesgo, estarán en el Congreso para sesionar.

En este enrarecido contexto, la Asociación del Personal Legislativo (APL), el gremio que nuclea a los empleados del Congreso, advirtió que los trabajadores no irán a trabajar si en el recinto se congregan más legisladores que lo que establece el protocolo sanitario. Sería una maniobra motorizada por el propio Massa.

“Nosotros queremos proteger a los empleados legislativos. Que se respete el protocolo, que establece que al recinto solo pueden ingresar cuarenta diputados para mantener la distancia social, y el resto conectado de manera remota”, advirtió Norberto Di Próspero, titular de APL, en diálogo con La Nación.

“Que ingresen 116 diputados (que son los que integran el bloque de Juntos por el Cambio) es una locura, una irresponsabilidad. En pleno pico de la pandemia, con 10.000 infectados por día, con focos en varias provincias. Puede ocurrir que algunos legisladores vengan con el virus al recinto, por eso exigimos que se respete el protocolo”, agregó el gremialista.

Luego, en un comunicado, los cuatro gremios legislativos ratificaron la advertencia formulada por el jefe de APL. “Nuestro personal solo se hará presente en el recinto bajo el cumplimiento estricto de las medidas de cuidado acordadas como método para evitar los contagios”, enfatizaron, además de Di Próspero, Martín Roig (UPCN Congreso), Claudio Britos (ATE Congreso) y José Rodríguez (APES).

Desde Juntos por el Cambio la reacción fue inmediata. “Vamos a denunciar un golpe al Congreso perpetrado por Massa y por Di Próspero”, enfatizaron según el mencionado diario nacional. De hecho, se confirmó que los diputados están viajando desde sus provincias a la Capital para participar de manera presencial de la sesión convocada para este martes por el bloque del Frente de Todos, presidido por Máximo Kirchner.

Los opositores advirtieron que el debate no puede ser virtual por cuanto el protocolo que habilita el funcionamiento remoto del cuerpo está vencido desde el 7 de agosto pasado. Mientras que Massa quiere prorrogar el protocolo por otros 30 días, pero Juntos por el Cambio propuso que esa renovación sea sesión por sesión y solo para abordar proyectos consensuados. Los opositores rechazan que la dinámica sea utilizada para discutir temas complejos, como la reforma judicial. El oficialismo descartó totalmente esta posibilidad. Ante esta situación, los diputados de Juntos por el Cambio decidieron, el fin de semana pasado, viajar a la Capital.

Amenaza de impugnación judicial de la sesión

Además, avisaron que impugnarán la validez de la sesión si el quórum no se alcanza presencialmente. Lo planteó el diputado macrista Luciano Laspina. No obstante, dejó abierta la puerta a que pueda “haber un punto de negociación para renovar otra vez el protocolo (de trabajo remoto), dándole prioridad a temas que son urgentes dentro de la pandemia”.

“Decidimos los que no somos grupo de riesgo presentarnos en la Cámara de Diputados, un poco para mostrar que, si no hay quórum en esta sesión presencial, la sesión es inválida”, señaló el legislador en declaraciones a FM La Patriada.

De acuerdo con Parlamentario, el santafesino mencionó que en el Senado “se le cortan los micrófonos a los senadores o no se respetan los dos tercios”. “No queremos repetir esta experiencia en Diputados, porque en algún momento nos puede pasar que no se respete ninguna regla dentro del Congreso”, añadió.

A días de que se haya dado media sanción de la reforma judicial en la Cámara alta, Laspina ratificó que Juntos por el Cambio está en contra de las sesiones virtuales “para temas conflictivos o reformas institucionales que pueden ser muy complicados”. “No tenemos problema en seguir renovando sesiones virtuales, pero dentro de determinados temas”, insistió y consideró que la reforma judicial “puede esperar”.

Respecto a uno de los temas de la sesión de este martes, sobre asistencia al turismo, el diputado defendió que “el tema de la emergencia turística nosotros lo propusimos en una sesión y el oficialismo votó en contra”, dijo en referencia a un proyecto que todavía no contaba con dictamen de la Comisión de Presupuesto y quisieron tratar sobre tablas.