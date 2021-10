Tessari propone reforzar el Hospital de Wanda, mejorar los servicios públicos y crear un Espacio Joven

WANDA. “Soy el referente de Activar en Wanda, siempre acompañamos a Pedro Puerta y decidí afrontar este desafío”, sostuvo el dirigente Julio Tessari, quien se postula para la intendencia de Wanda de cara a las elecciones excepcionales que se realizarán en la comuna el próximo 14 de Noviembre, junto con los comicios legislativos nacionales, para designar a un alcalde que complete el mandato del fallecido Felipe Jeleñ.

“Estamos con muchas ganas de cambiar las cosas. La localidad quedó enlutada con lo que pasó con Felipe (Jeleñ) y es como que se paralizó todo. Es hora de arrancar de nuevo y retomar las cosas que quedaron inconclusas”, manifestó Tessari, en diálogo con MisionesCuatro.

Según el candidato de Activar, “en Wanda hay un gran problema habitacional como lo hay a lo largo de la provincia. Hubo muchas intrusiones de tierras y lotes sociales cedidos en forma presuntamente irregular. La continuidad es buscar una solución al problema. Lo que se hizo mal hay que tratar de corregirlo para el bien de la comunidad. Fuimos noticias nacional”, recordó el candidato de Juntos por el Cambio.

Al respecto Tessari insistió en que “la gente necesita regularizar su situación para poder contar con servicios básicos, no tienen luz, ni agua. Camino los barrios y veo la necesidad. En algunos lugares no llega el servicio de la municipalidad. Uno sabe que eso se puede mejorar y mucho”, sostuvo el candidato, insistiendo en que “cada vez son más los vecinos” con problemas.

“Hay lugares donde no llegan los servicios. La recolección pasa una vez a la semana y si llueve no pasan. Así en 15 días no pasa el camión recolector y se acumula la basura. Y eso es peligroso, por los basurales son focos de enfermedades”, remarcó el referente de Activar.

Ante la consulta de este medio, Tessari insistió en que, de resultar electo, “tenemos que pensar en que es una gestión corta. Son sólo dos años”, dijo, sin embargo insistió en que en Wanda, “hay un problema habitacional y de servicios en los barrios”.

“Me gustaría descentralizar la parte deportiva”, precisó Tessari, insistiendo en que cuentan con un Polideportivo “muy lindo” en Wanda, pero “si hay un acto se tienen que suspender todas las actividades”. Descentralizar las actividades deportivas permitiría que no se suspendan cuando se realice un evento en el Polideportivo.

“El polideportivo es el centro de muchas actividades, los jóvenes no tienen a dónde ir”, contó Tessari, quien propuso la creación de un espacio para los jóvenes de Wanda. “Hace muchos años vengo hablando de hacer un espacio para los jóvenes. Necesitamos que los jóvenes de Wanda tengan un espacio donde puedan pasar la tarde, escuchar música, sin incomodar a los demás. El polideportivo está muy cerca del centro y a veces molesta de noche. Los jóvenes tienen derecho a divertirse pero tenemos que buscar el espacio adecuado o tenemos que construirlo como lo hay en Apostoles”, puntualizó.

“Por qué no pensar en un Espacio Joven para que los jóvenes puedan ir y divertirse sin incomodar a los otros. El adulto y el laburante tienen derecho a descansar y estar tranquilos en su casa. Hay que buscar el equilibrio entre los jóvenes, los adultos y los adultos mayores”, reflexionó Tessari.

En cuanto a los servicios, Tessari explicó que la ciudad está dividida en dos partes, a partir de la Ruta Nacional 12, “el lado del río es Puerto Wanda y para el lado de Andresito es Wanda. Del otro lado de la ruta hay muchísima gente. Ese lado es como que está olvidado. Hace falta un buen polideportivo, que tengan un cajero automático y servicios que no los hay”, indicó. “Dos años no van a alcanzar pero sí podremos demostrar a la gente que valió la pena votarnos y que podemos hacer cosas por Wanda”, expresó.

Sobre el final de la entrevista, Tessari habló de la situación sanitaria de la comuna, y apuntó a la necesidad de reforzar los servicios del Hospital local. “Soy presidente del equipo económico de ayuda al hospital. Con la colaboración de la comunidad fuimos acercando al hospital las cosas que necesitaban. Al principio faltaban colchones, porta-sueros, ropa, cortinas, sanitizantes. Lo hicimos todo a pulmón, con la ayuda de los vecinos”, relató el candidato.

Sin embargo, de acuerdo con Tessari es necesario “reforzar los servicios del hospital. Si necesitás una placa te tienen que derivar a Eldorado. No tenemos una sala de rayos X, no tenemos laboratorio, es una atención básica en el Hospital de Wanda”, dijo el dirigente de Activar.