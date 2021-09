BUENOS AIRES. Victoria Tolosa Paz encadenó otro error “no forzado” a seis días de las elecciones y sus disquisiciones sobre astrología fueron duramente cuestionadas por dirigentes de la oposición. La candidata a diputada nacional por Buenos Aires, opinó que los países tenían cartas astrales que permitieron, por ejemplo, prever “el derrumbe de las Torres Gemelas”.

Así, tras el “garcha-gate” Tolosa Paz volvió a ser noticia por sus declaraciones sobre la influencia de los astros en las naciones, según revela la carta astral de cada país. “Es muy increíble porque a veces se sorprende que la política, a muchos amigos y dirigentes les gusta saber de astros, no sólo nosotros tenemos carta astral, los países tienen carta astral, la Argentina es cáncer”, sostuvo Tolosa Paz.

Según la candidata le corresponde ese signo por “el día que se independizó como país, 9 de julio de 1816”, contó en Intratables la candidata que días atrás opinaba que “con el peronismo, se garcha”.

En la entrevista, Tolosa Paz comentó que adquirió muchos de esos conocimientos de su padre, el astrólogo Juan Honorio Tolosa Paz. “Hay movimientos en el mundo que estudian las cartas de los países y ver cómo son. Es muy interesante. Se puede analizar que de ahí sale la crisis del 29 en Estados Unidos, el derrumbe de las Torres Gemelas, por qué pasa lo que pasó en la crisis de 2001”, agregó la ex funcionaria.

Son varios los que se preguntan por las razones de tantos tropiezos en la campaña del Frente de Todos. LPO había publicado que cualquier cuestión que corriera el foco del “Olivosgate” podía ser beneficioso para el gobierno. Así llegó el “garcha-gate”, protagonizado por Tolosa Paz.

Críticas de la oposición y la vinculación con López Rega

Pero estas declaraciones oscurantistas de una posible futura diputada de la Nación, no fueron dejadas pasar por referentes de la oposición. “¡Lo único que faltaba! Ahora el ‘gobierno de científicos’ usa la astrología para decirnos por qué estamos tan mal. Dejen de mirar las estrellas y miren el desastre que hicieron. Menos mal que no se les ocurrió consultar al espíritu del brujo López Rega…”, publicó en Twitter el jefe del interbloque de Cambiemos de Diputados, Mario Negri.

Cabe remarcar que este comentario de Negri hace alusión al exministro José López Rega, quien era afecto a la astrología y creó, a principios de los 70, creo la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista), un grupo parapolicial de la Argentina que asesinó a artistas, sacerdotes y religiosos, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, durante las presidencias de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, entre 1973 y 1976. Además, la Triple A de López Rega utilizó como método, las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas entre el ‘73 y el ’76.

“Por mucho que quieran culpar a los astros, nuestros problemas son producto de las fórmulas y los mismos de siempre. Contra eso tenemos que rebelarnos este domingo”, agregó Negri, contra los planteos de Tolosa Paz.

Ricardo López Murphy también se sumó a las críticas. “Lo único que faltaba en esta campaña es Tolosa Paz diciendo que Argentina necesita astrología. No bajar impuestos, no generar empleo, no controlar la inflación, ASTROLOGÍA. Creen que somos idiotas. El mensaje en las urnas tiene que ser contundente”, sentenció el candidato de JxC.