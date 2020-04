Torres: “Hay propietarios que son amigos de policías e intimidan a inquilinos”

POSADAS. Desde la Asociación Misionera de Inquilinos (AMI), insistieron que son totalmente ilegales cualquier aumento o desalojo de inquilinos durante la cuarentena obligatoria por el nuevo coronavirus. Adrián Torres, referente de la asociación, admitió no obstante que se están dando desalojos en casos de los alquileres “de hecho” sin contrato por inmobiliaria, aunque estas son maniobras ilegales, a veces propiciadas por policías, en connivencia con propietarios.

“La situación es apremiante. Muchos (inquilinos) no pueden ejercer su profesión. Algunos son monotributistas y autónomos” que, al no poder trabajar por el confinamiento social, “no pueden cumplir con los alquileres, que ya de por sí son caros. Al inquilino le va a quedar una deuda muy grande cuando termine esto”, alertó Torres, pidiendo medidas de contención económica para el sector.

No puede haber desalojos, aún en los contratos de hecho

En cuanto a los desalojos, Torres dejó en claro que en el presente contexto de la crisis por el nuevo coronavirus y el confinamiento dispuesto por el gobierno, son completamente ilegales. “Aunque hayan finalizado los contratos, no puede haber aumentos o desalojos. Las personas que alquilan sin contrato no conocen la ley. Aunque no esté escrito, hay un contrato de hecho”, planteó el referente de la AMI.

Insistiendo en que ningún desalojo es legal, aún en los casos de contratos directos o sin papeles, Torres denunció: “Hay propietarios que viven de la renta que tienen amigos policías e intimidan a los inquilinos”.

Al ser consultado sobre lo que solicitan al gobierno, Torres explicó: “El Estado nacional está subsidiando a las personas sin trabajo (a través del Ingreso Familiar de Emergencia). Queremos una línea de crédito para que monotributistas y comerciantes puedan cumplir (con alquileres)”, sostuvo Torres, insistiendo en que dentro de 3 meses, o cuando se salga de la cuarentena, los inquilinos que no pudieron trabajar por el confinamiento obligatorio, tendrán deudas indexadas con una merma en los ingresos.

“A los propietarios, les pedimos que tengan en cuenta la situación de sus clientes” y busquen alternativas de pago “como el plan de cuotas”.

Pedido de medidas para resgardar a los inquilinos

Destacando la difícil situación de los monotributistas y emprendedores que no pudieron acceder al IFE, Torres enfatizó: “Si uno es empleado del Estado, todo continúa igual. Pero alguien tiene que subsidiar (a los trabajadores del sector privado). Entre los propietarios que viven de la renta, que ya hay casos en Santa Fe en los que han condonado las deudas”, remató.

“Estamos pidiendo al Estado que se anticipe” a la situación que vivirán los inquilinos, una vez terminada la cuarentena total. “Hay presión de los grupos económicos (concentrados) para volver a la actividad, pero si hay dos meses en los que no se pudo trabajar… Tampoco va a ser automático el recupero (económico). Pedimos al Estado ya vaya anticipándose con medidas a futuro para contener esta situación”, finalizó.