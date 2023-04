Trabajar para que los vecinos de Apóstoles tengan las necesidades básicas

APÓSTOLES. Luciano “Lucho” Rodríguez, tiene 26 años y posee un emprendimiento privado de fútbol 6 y es además entrenador de fútbol. Este año se presenta por primera vez como candidato a concejal de Apóstoles por el sublema “Activar” que lleva como candidato a intendente a Gastón Caballero.

Este martes, brindó una entrevista al programa “Otro día más”, que se emite por la radio Social Club 97.7 de Apóstoles, donde habló de la campaña electoral de este año, la realidad de la ciudad, entre otros temas.

“Lo primero es escuchar a los vecinos, ver las problemáticas que tienen, con Gastón, con todo el equipo venimos caminando todos los días los barrios y vemos necesidades que son básicas, que el vecino no tiene, ya sea agua potable, luz, los caminos de tierra, que cuando llueve no se puede transitar. Ni hablar si llueve y el vecino se le inunda la casa, por ejemplo. Hay cosas básicas que se le puede ayudar al vecino y darle la posibilidad de crecer y que puedan vivir bien. Los servicios esenciales que deberíamos tener todos”, declaró Rodríguez.

Y agregó: “la idea no es caminar unos meses antes de la elección, hay que estar presente desde los cuatro años de gestión en lo que la gente necesita. por ahí obviamente uno no le va a poder solucionar todos los problemas, pero esas cosas básicas llaman mucho la atención, que el vecino no pueda tomar un poco de agua potable, ya es algo increíble”, expresó Rodríguez.

“Estamos viviendo la modernidad, lo que tenemos todo y es algo increíble que la gente del país no pueda tomar agua o que no tenga luz”, afirmó el candidato.

Con respecto a la situación de los jóvenes expresó: “creo que hay muchos chicos que están desocupados”.

“Lo bueno sería que los chicos y las chicas se puedan quedar acá en el pueblo, que puedan estudiar (carreras universitarias) y que eso le ayude a su crecimiento y a Apóstoles”, agregó.

“Me sorprende mucho la cantidad de jóvenes, o no tan jóvenes también, que por ahí no tienen trabajo. es algo que por ahí preocupa porque son gente de familia numerosa”.

Asimismo, recalcó la importancia de la capacitación para tener empleo: “gracias a mis padres y la posibilidad que me dieron pude salir adelante, pero no todos tenemos esa posibilidad. Entonces, estaría bueno que todos los tengan y al menos darles las herramientas, capacitarlos”.

“Hay gente grande de 40 años para abajo, o para arriba, que sería importante que puedan conseguir un trabajo y no que sea momentáneo, que sea algo estable”, explicó Rodríguez.

En caso de resultar electo concejal de Apóstoles dijo que su rol va a ser “ayudar al vecino, darle voz a los que no tienen voz, darle la posibilidad de demostrar para qué estamos nosotros”, declaró el candidato.

“Me involucro a Activar porque le conozco a Gastón (Caballero), a Pedro (Puerta) y la verdad que son gente honesta, leales. Creo que podemos cambiar si ganamos las elecciones cambiar mucho el municipio”, manifestó Rodríguez.