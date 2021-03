Tras la votación, Iglesias denunció “una agresión en los pasillos”

BUENOS AIRES. Cuando la votación en general del proyecto de cambios al impuesto a las Ganancias con 241 votos afirmativos ya había concluido, la larguísima sesión en Diputados tuvo un cierre con escándalo, cuando el diputado opositor Fernando Iglesias pidió la palabra para denunciar que había sido agredido por un legislador oficialista, en los pasillos del Congreso.

“La violencia física es un límite que no puede ser cruzado. Acabo de salir, iba al baño y un diputado del Frente para la Victoria, que creo que puedo reconocer perfectamente porque lo tenía bien cerca. Pero además hay testigos y varios empleados de la Cámara. Me empujó fuertemente, me hizo trastabillar, me puse las manos detrás y le dije que lo iba a denunciar. Y espero Señor Presidente, que haya cámaras, Este es un límite que nunca se ha cruzado y espero que tenga la sanción correspondiente”, denunció el macrista Iglesias, según publicó Perfil.

“Repito que la agresión física es un límite que no podemos cruzar”, recalcó Iglesias, pidiendo en esa intervención que “se avance en la identificación de quién me agredió”. Sin embargo, luego apuntó en sus redes sociales al diputado neuquino Carlos Vivero (Frente de Todos).

Acabo de ser agredido en @DiputadosAR por el diputado Vivero, del Frente de Todos, quien delante de diputados y empleados me empujó violentamente e intentó seguir agrediéndome. Pido la máxima severidad en la sanción. La violencia física es un limite que no debe ser cruzado. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 28, 2021

Por su parte, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa trató de contener la situación prometiendo que el grave suceso se iba a girar a las comisiones respectivas “para que tenga la sanción que corresponda si es necesario”.

Por su parte, el radical cordobés Mario Negri salió en respaldo de su compañero de bloque. “Yo no voy a hacer un gallinero de esto. Y vamos a saber quién es, y lo peor es la cobardía de quien fue y está sentado en el Bloque de ustedes y no se anima a levantarse y pedir disculpas. Ustedes saben quién es”, disparó Negri.

La respuesta de la kirchnerista Cerruti, en clave “feminista”

De inmediato tuvo la palabra la diputada oficialista Gabriela Cerruti, quien replicó que “en la madrugada colegas me mostraron un tuit que había subido con un video mío diciendo que estaba loca. A las mujeres nos molesta mucho más que nos digan loca, que nos den un empujón”, opinó la legisladora kirchnerista.

Fue entonces que Massa dispuso un breve cuarto intermedio y llamó a los jefes de Bloque. Tras lo cual, la sesión siguió con el diputado Carlos Heller leyendo los fundamentos en particular del proyecto de Ganancias. Todo en un marco de sumo nerviosismo en una jornada enrarecida.