Tras los incidentes, habló Insfrán y defendió la vuelta a Fase 1

En un día donde hubo graves incidentes, Gildo Insfrán inauguró edificios y minimizó los incidentes

En medio de los graves incidentes que se desataron este viernes desde el mediodía en la ciudad de Formosa, por la vuelta a la fase 1 de la cuarentena, al detectarse 17 casos de coronavirus, el gobernador Gildo Insfrán viajó a la localidad de Las Lomitas para participar de dos inauguraciones.

Este viernes a la tarde, mientras seguía la represión de la policía y aumentaban los detenidos y heridos, utilizó las redes sociales para dar a conocer su actividad.

En uno de los actos, el mandatario provincial reiteró que no le “interesan los votos, sino la salud y la vida de los formoseños” y aseguró que existen “miles de operaciones y los programas que se hacen en torno a la infectadura y la libertad” vinculadas a la oposición.

Además, Insfrán criticó a la oposición, a quienes les espetó -sin decirlo- que llegan desde la Ciudad de Buenos porque ya empezaron la campaña: “Hoy tenemos en nuestra provincia gente que viene y nos quiere enseñar qué tenemos que hacer y cómo para defendernos de esta situación. Y vienen de lugares que tienen los peores indicadores”, expresó.

Manifestó que los opositores “se ofenden” por las “medidas que no son simpáticas”, en referencia a la vuelta a la Fase 1, pero insistió: “Lo dije y lo vuelvo a repetir: en este momento de pandemia no me interesan los votos, sino la salud y la vida de todos los formoseños y las formoseñas. De eso no tengan dudas”.



“Quienes estén apresurados por las candidaturas, que lo hagan, pero honestamente les digo que ninguna de las miles de operaciones y los programas que se hacen en torno a la dictadura, la infectadura y la libertad valen más que la vida de un solo formoseño. Ninguna de esas cosas vale más. Yo voy a defender la vida de los formoseños”, concluyó.

Vuelta al ASPO

El Consejo de Atención Integral a la Emergencia informó que en la ciudad de Formosa se dispone desde las 0:00 horas de este jueves y hasta el 18 de marzo próximo, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) debido al rebrote de casos de coronavirus que se ha dado en los últimos días.

De esta manera, quedan suspendidas todas las actividades de flexibilización que estaban vigentes; así como los certificados de circulación caducan y deberán volver a ser tramitados para aquellas personas que se desempeñen en actividades esenciales. No habrá transporte de media distancia. En el caso del transporte urbano, queda a disposición de lo que ordene el Municipio.

Las personas que se manifestaron este viernes y que fueron reprimidos, fueron en su mayoría comerciantes y vendedores ambulantes para pedir que no se vuelva a fase 1 y no los prohíban desempeñar sus actividades.