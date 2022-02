Un ex funcionario de AFIP habló de sobreprecios en las obras de Lázaro Báez

BUENOS AIRES. El contador Jaime Mecikovsky, ex subdirector de Operaciones Impositivas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Alberto Abad, declaró como testigo en el juicio oral por el presunto direccionamiento de la obra pública en la que la principal acusada es la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y el ex funcionario hizo referencias a sobreprecios y uso de facturas falsas en las obras que recibieron las empresas de Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz.

Según publicó Infobae, Mecikovsky comenzó su declaración a las 9.30 y finalizó a las 17.30 este martes. Es un testigo importante porque desde la AFIP inspeccionó las empresas de Báez. Asimismo, cabe resaltar que durante la gestión de Alberto Fernández fue denunciado por la AFIP por hostigamiento fiscal a Cristina Kirchner. Al respecto, el contador dijo que la denuncia se basó en una auditoria adulterada.

El testigo contó que como funcionario de la AFIP fue convocado por el fiscal federal Gerardo Pollicita para analizar el uso de facturas falsas en las obras públicas de Báez. Además, para saber si en ellas se pudo haber cometido delitos. La respuesta del testigo fue afirmativa. Y agregó que para eso se usó la empresa Gotti SA, otra firma que administraba Báez.

Los sobreprecios a través de otra empresa del Holding de Báez

“Ese dinero venía del presupuesto de la obra pública para pagar a los proveedores de Gotti. Es una maniobra de lavado que se complementa por haber puesto un sujeto intermedio que imposibilitó el rastreo de los activos”, declaró Mecikovsky. Asimismo, agregó que “los ingresos de Gotti que vienen de la obra pública y se van a otros destinos, llevan a pensar que hay sobreprecios”.

La declaración de Mecikovsky generó permanentes cortocircuitos entre las partes. Hubo objeciones mutuas entre la Fiscalía y la defensa y hasta un llamado de atención de los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, a Juan Villanueva, abogado de Báez, sobre su forma de actuar en el juicio.

La sospecha de las defensas, y quedó plasmado en denuncias, es que Mecikovsky actuó por orden del gobierno de Mauricio Macri para perjudicar a Báez y a Cristina Kirchner. En esa línea, el abogado de Báez le preguntó si alguna vez había estado en la Casa Rosada. Mecikovsky contestó que sí y que fue para reunirse con el equipo del entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por el pedido de licencia que había hecho la esposa del gobernador de San Juan, Sergio Uñac, a su cargo en la regional de AFIP de San Juan.

La acusación contra Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita

En este caso se juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado, al favorecer al Grupo Austral con 51 contratos viales por $ 46.000 millones. Según la imputación de la fiscalía, es un agravante que Báez no contaba con capacidad técnica para recibir esa cantidad de obras, que la mitad quedaron inconclusas y que el holding percibió sobreprecios que promediaron en un 65%.

La acusación que llevó a Cristina Kirchner a su primer juicio por presunta corrupción, sostiene que el 11% del presupuesto nacional correspondiente a obras viales, se volcaron a la provincia de Santa Cruz. Allí, el 86% de las licitaciones terminaron en manos del mismo empresario, Lázaro Báez, quien era amigo personal de Néstor Kirchner.

Lázaro Báez (izq) y su hijo contando dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”

Esto ocurría mientras celebraba con la familia Kirchner diversos acuerdos comerciales, administración de hoteles, construcción de edificios, alquiler de propiedades, creación de fideicomisos, y unas 15 compra–venta de inmuebles, entre otros.

Son 13 los acusados en la causa Vialidad. Además de Cristina Kirchner y Báez están imputados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios nacionales y provinciales.