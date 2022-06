Un grupo de víctimas de Milagro Sala cuestionó la visita del presidente a la jefa de la Tupac Amaru

JUJUY. La visita del Presidente Alberto Fernández al lugar donde está internada Milagros Sala en Jujuy, sin tomarse tiempo para reunirse con autoridades provinciales o con representantes de los sectores afectados por la crisis por la escasez del Gasoil causó malestar en gran parte de la sociedad jujeña, según contó a MisionesCuatro, la periodista Paola Krogulec, quien reside hace unos años en la provincia gobernada por el radical Gerardo Morales.

Según la cronista, tanto Fernández como Morales, “están de campaña”, sin embargo, la actitud del Presidente fue condenada por muchos jujeños, sobre todo las víctimas de Milagros Sala, que conformaron una asociación y protestaron frente al Sanatorio donde está la piquetera que responde a la Vicepresidente Cristina Kirchner.

En diálogo con Previa Informativa, Krogulec recordó que Sala cumple una “condena de 13 años de prisión por las viviendas que su agrupación debía construir, que cobraron y nunca las realizaron. Además de otras denuncias. Hay denuncias y procesos judiciales por amenazas. Incluso un grupo de víctimas conformó una asociación y hablan de asesinatos. Es una política presa, no una presa política o política perseguida”, precisó la periodista.

“Alberto está en campaña y también Gerardo Morales”

En cuanto a la custodia policial en el Sanatorio donde Sala está internada por un cuadro de trombosis, “se han presentado situaciones de violencia con la dirigente, ha agredido a policías”, dijo Krogulec. “Se levanta la voz de los derechos humanos, pero hay derechos vulnerados de víctimas de Milagros Sala. Y se presentaron frente al sanatorio privado mostrando su disconformidad. (Afirman) que se sienten postergadas e insultadas por esta visita”, ponderó Krogulec sobre las repercusiones del encuentro entre Alberto y Sala, en medio de una escasez inédita de gasoil y combustibles, que amenaza con paralizar el país.

“Alberto está en campaña y también Gerardo Morales”, insistió Krogulec, quien, no obstante, remarcó que Sala ya no es bien vista por buena parte de la sociedad jujeña. “El pueblo jujeño entiende que Milagros Sala tiene que cumplir con la pena que le ha impuesto la justicia y que por la división de poderes, un presidente no puede apurar a la Corte o a los jueces para que decida lo que él quiere. Si no está de acuerdo, que arbitre los medios para que se juzgue a los jueces y la situación cambie”, planteó Krogulec apuntando a la facultad del Presidente de indultar a cualquier delincuente condenado.

La crisis del gasoil golpea a Jujuy, pero Alberto puso a Sala como único tema de su agenda

“Jujuy está muy afectada por la falta del gasoil es una provincia tabacalera y necesita movilizar su producción. El presidente se hubiera tomado un tiempo para hablar de esto. Pero eligió la chicana para con la Corte y contra un posible adversario en las presidenciales”, subrayó Krogulec.

Finalmente, la periodista insistió en que podría haber nuevas causas contra Sala, una vez que cumpla con su condena por la corrupción con las viviendas sociales. “Denuncias y procesos hay muchos otros, una vez que cumpla la condena pueden surgir otras causas. Quienes han recibido algún favor pueden decir que les ha costado sangre sudor y lágrimas- Y quienes no cumplían eran amenazados y golpeados. Hay colegas que han sido amenazados, apretados y golpeados”, denunció Krogulec sobre el accionar de la organización Tupac Amaru de Sala.