Un kirchnerista planta candidatos opositores en Misiones

“En Misiones la cuestión política pasó por las visitas y no a las Cataratas, vinieron un montón de funcionarios, vino Tolosa Paz, Juan Cabandié. La pregunta es ¿o es el gobierno nacional que quiere subirse a la renovación o es al revés? Y, si es al revés ¿dónde quedó el misionerismo?”, comenzó diciendo el periodista respecto a lo que dejó la visita de la Ministra de Desarrollo Social y el Ministro de Ambiente.

Asimismo, agregó: “del otro lado vino Rodríguez Larreta que se reunió con la oposición, Pedro (Puerta) lo llevó a un yerbal y, en el medio, pasó algo muy interesante, el intendente de Azara, Daniel Yendrika, recibió a Pedro Puerta de Activar, porque le donó un equipo de comunicaciones para los incendios. La pregunta es, si vino Cabandié ¿Por qué la donación del equipo de comunicación? ¿Le hizo ruido? Fue antes de la visita de Cabandié, onda nosotros no entregamos handies porque tenemos helicópteros”, afirmó.

“Lo más sorprendente de la parte política, es que Sergio Massa ahora está jugando a elegir los candidatos de la oposición, no hay mas eso, o hay una subestimación importante, un menosprecio a la capacidad de la dirigencia política de las provincias o están todos de acuerdo”, dijo Eduardo Pérez y posteriormente reprodujo las declaraciones de Sergio Massa en un programa de televisión donde declaró: “el dirigente mejor instalado en Misiones es Arjol”.

“Que un kirchnerista diga quién es el candidato y además usaba la palabra plantar, él está plantando el candidato, y sería bueno que plante yerba o lechuga antes de plantarnos un candidato porque falta un montón”, expresó el periodista.

En ese sentido continuó: “me permito dudar de sus encuestas y afirmaciones. Por ahí, para Sergio Massa Arjol es el más importante, no sé si para el resto de la sociedad. También, me permito dudar, porque la reunión del intendente de Azara con Pedro hizo mucho ruido, y no recuerdo haberlo visto a Martín generando este evento, que un intendente renovador lo reciba. Yo no sé si el que dice Massa es realmente importante, falta un montón”, afirmó.