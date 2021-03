Vacunación Covid-19: Hubo funcionarios en la lista del Spepm

POSADAS. Pese a no ser docente, el intendente de Mártires, Clemente Alejandro Max, fue incluido por el Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones (SPEPM) en su lista de trabajadores de la educación para ser vacunados contra el coronavirus (Covid-19) en esta etapa. Y desde el organismo sostuvieron que estaba incluido porque lo consideraron “trabajador del área de gestión”, dado que Max preside la cooperadora Escolar de la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) Santos Mártires 0302.

Según se desprende de las “explicaciones” oficiales del jefe del Spepm, Gustavo Lezcano, en el organismo nadie controló las listas de autoridades que las propias escuelas enviaron, al momento de confeccionar el listado de docentes y personal educativo que recibiría vacunas.

En declaraciones a un conocido diario posadeño, Lezcano reveló que solicitaron “a todas las escuelas la lista de las autoridades y en el caso de esta EFA, Max es presidente de la entidad propietaria por lo que fue incluido entre los que recibirán la vacuna contra el COVID-19”. Lo mismo ocurrió con José Cabral, el presidente de la Biofábrica. El Spepm, con el mismo criterio (gestión), lo incluyó en la lista. Es que Cabral es rector del Instituto Saavedra.

Así, quedó en evidencia que el Spepm no controla si las listas enviadas por las escuelas, estaban o no, integradas por funcionarios o intendentes. Por el momento, no trascendió si Max recibió la inmunización. O si respetó el pedido que le habrían hecho desde la Gobernación, para que no se vacune junto a docentes. Por lo pronto, Max no habla públicamente del escándalo. El ministro coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer, tampoco habló del tema.