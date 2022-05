Vidal en Misiones: “Uno de los principales reclamos que recibí es por la doble tributación por aduana”

POSADAS. Este lunes, en la sede del PRO (Propuesta Republicana), los senadores Humberto Schiavoni y Luciano Laspina, junto con la diputada nacional y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, brindaron una conferencia de prensa en el marco de la presentación del Centro de Estudios Federales, donde defendieron la idea de “repensar el federalismo” en el marco de instituciones que creen polos de desarrollo en cada una de las provincias, y llamaron a no caer en la “falsa discusión” que impulsa el kirchnerismo, que gira en torno a la Coparticipación y, más específicamente, en cuáles “deberían ser las provincias que hay que afectar para mejorar a otras”.

Además, hicieron referencia a los problemas estructurales de las distintas provincias que impiden el crecimiento económico de cada región y, atentan contra el desarrollo económico de todo el país. En el caso de Misiones, Vidal fue tajante al apuntar contra la aduana paralela de la Agencia Tributaria de Misiones.

En la conferencia, ante la consulta respecto del conflicto entre Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la quita de puntos de la coparticipación, Vidal insistió en que antes de debatir si corresponde o no quitar recursos a unas provincias para dárselo a otras, hay que discutir sobre cuántos recursos se queda Nación, en detrimento de las provincias. Además, apuntó a la necesidad que crear condiciones para que crezca la economía de las provincias y del país, de manera tal que la puja por fondos coparticipables –un sistema de suma cero, donde sólo pueden obtener más recursos unos territorios si otros pierden ingresos en el reparto- ya no sea relevante.

La postura de Vidal respecto de la discusión entre las provincias por la Coparticipación

“Como ex gobernadora, pienso que la coparticipación no debería ser un tema de discusión respecto de cuáles deberían ser las provincias que hay que afectar para mejorar a otras. Esa es la falsa discusión en la que nos ha metido el kirchnerismo. Mientras el gobierno nacional va concentrando más riqueza”, empezó diciendo Vidal al respecto de este tema.

Y recordó que el gobierno del expresidente Mauricio Macri “le devolvió 15 puntos de coparticipación a las provincias. Ha sido el más federal en términos concretos, sobre cómo se asignaban los recursos coparticipables sino también los discrecionales que también hacen a la capacidad de hacer de cada una de las provincias”, comentó.

“El gran problema es que el país no crece en forma sostenida”

“Es un error plantear esto como diferencias entre las provincias del interior y la provincia de Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires. La primera discusión es con cuánto se está quedando hoy el gobierno nacional sobre la recaudación total”, replicó Vidal sobre el debate por la coparticipación.

En este sentido, Vidal insistió en un segundo punto, que es “ampliar nuestro concepto de federalismo. Nos estamos peleando por una sabana corta desde hace años entre las provincias. El gran problema es que el país no crece en forma sostenida. En los últimos 80 años, muy pocas veces crecimos más de 5 años seguidos. Nos peleamos por una sábana cada vez corta en lugar de discutir cómo hacerla más amplia y que nos tape a todos”, sostuvo la diputada nacional, apelando a una metáfora para referirse al problema de la distribución de fondos coparticipables.

La mención de Vidal sobre el problema de la Aduana Paralela de Rentas

“Para dar mi mayor aporte estoy recorriendo el país. Y en cada provincia me voy a involucrar en el perfil productivo”, contó Vidal, quien mencionó que en Misiones visitará aserraderos, producciones yerba mate y té, y plantas de celulosa. “En cada lugar lo que me importa preguntar es cuánto más podemos crecer y si no lo estamos haciendo qué genera obstáculos”, planteó la ex gobernadora bonaerense.

Respecto de los problemas que afectan a la economía del país y las provincias, Vidal insistió en que existen cuestiones específicas de cada región. “La inflación afecta a todos los argentinos por igual, a todos los que producen. Y a los que cobramos un sueldo. Pero hay problemas específicos, por economías regionales, por infraestructura, por acceso logística, por desvirtuaciones impositivas. En esta provincia, uno de los principales reclamos que recibí es por la doble tributación por aduana”, lanzó Vidal en referencia a la Aduana Paralela de la ATM.

“Son las cosas que tenemos que discutir. Y no caer en las falsas discusiones a las que el kirchnerismo trató de llevarnos para no entrar en la verdadera discusión federal. Que es cómo hacemos para que toda la Argentina crezca. Y cómo se distribuyen luego, los recursos”, sentenció Vidal.