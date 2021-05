Vizzotti exige a las provincias que apliquen medidas más restrictivas

La ministra de Salud de la nación, Carla Vizzotti, reclamó que los gobernadores dispongan medidas restrictivas adicionales, ya que explicó que las autoridades tienen la potestad de hacerlo “sin esperar que las tome Nación”. En este sentido, manifestó que esta situación está contemplada en la resolución vigente, que vence el próximo viernes 21.

Aunque no dio precisiones de las próximas limitaciones que se dispondrán por la segunda ola de contagios de coronavirus, anticipó que harán foco en la reducción de la circulación. Mencionó que desde hace semanas plantean “la importancia de minimizar las salidas, o que se hagan con mayor cuidado”. Además, advirtió que las reuniones sociales “están prohibidas, pero se siguen haciendo”.

La funcionaria señaló que se está evaluando intensificar las medidas y que se definirán en los próximos días en consenso, en función de los contagios. No obstante, expresó que no alcanza con una normativa nacional para disponer acciones para contener los casos si no se entiende la gravedad de la situación. Por eso pidió que haya un mayor protagonismo de las jurisdicciones a la hora de implementar restricciones.

Aunque todavía no se definieron restricciones, se supo que algunas las medidas que analiza el Gobierno pasan por adelantar una hora el plazo para circular y llevarlo a las 19, cuando actualmente el límite es hasta las 20.

Esta sería una de las medidas que podrían disponerse este fin de semana, cuando vencen las actuales limitaciones. Por otro lado, esta restricción reduciría el movimiento de gente los sábados y domingos.