Vizzotti reconoció que no sabe cuándo habrá más vacunas

BUENOS AIRES. En el gobierno nacional no hay noticias sobre la posibilidad de que lleguen más vacunas contra el Coronavirus (Covid-19) y los gobiernos provinciales temen quedarse sin stock entre el fin de semana y los primeros días de la semana que viene. Al menos, esta es la situación de las provincias que avanzaron rápidamente en la aplicación de las vacunas remitidas. No sería el caso de Misiones, que apenas supera el 60% en la aplicación de las vacunas recibidas.

“Cuando sepamos, vamos a avisar”, se limitó a responder este martes la ministra de Salud, Carla Vizzotti. En la Casa Rosada repiten desde la semana pasada que “están trabajando en el tema”. Sin embargo, según publicó LPO, nadie arriesga cuándo podría programarse algún vuelo.

Desde el domingo 4 de abril que no llegan vacunas. Ese día arribaron 497.745 dosis de la Sputnik V y completaron 7.266.500 de vacunas desde diciembre. De acuerdo al último dato oficial 5.696.664 vacunas se aplicaron en todo el país.

A nivel nacional, la semana pasada llegaron a aplicarse más de 200 mil dosis por día, un ritmo que de sostenerse podría implicar que en días no haya vacunas disponibles. De todos modos, la disponibilidad es muy distinta en cada provincia. En algunas provincias creen que el fin de semana podrían quedarse sin stock si no llegan más. Esta no sería la situación de Misiones, que según el Monitor Público de Vacunación, sólo aplicó 115.975 dosis de las 177.150 vacunas recibidas. Es decir, aún cuenta con 61.175 dosis por aplicar.

La provincia de Buenos Aires había advertido que este miércoles podrían comenzar los problemas de disponibilidad, aunque Nación distribuyó más dosis a comienzos de esta semana. El cálculo ahora es que podrían otorgar turnos para lunes o martes de la semana que viene.

Alberto Fernández dijo días atrás que está garantizada la provisión de vacunas para la segunda quincena de abril. El Presidente aseguró también que van a llegar las 2 millones de dosis de Sinopharm, que faltan del contrato y otras dosis de Sputnik V. La sensación en el Gobierno es que la posibilidad más concreta es que lleguen vacunas desde China antes que de Rusia.