Ya no habrá sesiones en el Senado en diciembre y se cerró el año en la Cámara alta

BUENOS AIRES. El oficialismo kirchnerista fracasó en el Senado en su intento de realizar una última sesión del año con un paquete de proyectos de índole social, que no cuentan con consenso dentro del Frente de Todos y que Juntos por el Cambio, la principal bancada opositora, no está dispuesta a acompañar si la agenda no está abierta al debate.

“Tenemos un senador con inconvenientes y la oposición no garantiza quórum”, señalaron desde el Frente de Todos al portal Parlamentario.

Con 34 senadores propios y sin el formoseño José Mayans, por problemas de salud en octubre, el Frente de Todos logró realizar la última sesión y aprobar todos los temas con el acompañamiento de sus tres aliados incondicionales. Ellos son el rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera de la Renovación K, Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega. En cuanto al senador Maurice Closs, forma parte del bloque del Frente de Todos.

El quiebre de la relación entre el FdT y JxC, a raíz de una decisión de Cristina Kirchner

La relación legislativa entre el oficialismo y Juntos por el Cambio se quebró por completo cuando el pasado 16 de noviembre, día en que se votó el Presupuesto 2023, el kirchnerismo decidió incorporar al temario el decreto con las designaciones del Consejo de la Magistratura, que incluía al “camporista” Martín Doñate para el período 2022 – 2026 en lugar del macrista Luis Juez, quien impugnó esa designación orquestada en base a una artificial división del bloque oficialista ordenada por la titular del Senado, la Vicepresidente Cristina Kirchner.

Atento a que en las dos primeras de semanas de diciembre contó con una ausencia, la de Sergio “Oso” Leavy, que viajó al Mundial de Qatar, el oficialismo postergó la sesión que tenía planeada para el 15 de diciembre una semana más, a la espera del regreso del salteño. Pero finalmente, en el comienzo de la semana previa a Navidad, marcada además por un feriado nacional por el triunfo y la llegada de la Selección Argentina, se conoció que el año culminaría ya sin sesión.

Pese a tener en carpeta un conjunto de proyectos con media sanción de interés social, que incluso fueron votados por amplia mayoría en Diputados, JxC en el Senado reclamaba acordar el temario y que la sesión no sea convocada una sesión de manera unilateral.

Los proyectos cuya sanción quedó para el año entrante

Entre las iniciativas que ya habían recibido dictamen de comisiones en la Cámara alta y se podían convertir en ley en este fin de año, quedaron pendientes: un proyecto sobre beneficios impositivos para la renovación de flota de taxis, la eximición del impuesto a las Ganancias para el personal de salud en concepto de guardias, el reconocimiento de la Lengua de Señas en todo el país y la llamada “Ley Lucio”, sobre capacitación en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En la lista también estaban la modificación en la renovación del Certificado Único de Discapacidad, la reforma de la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica y una iniciativa para jerarquizar y ampliar el programa sobre cardiopatías congénitas.

Por otro lado, había iniciativas de senadores -ya con despacho- para eliminar el trámite de fe de vida para jubilados, un fomento a las inversiones productivas provinciales y otra para garantizar la provisión gratuita de productos menstruales eco amigables para niñas y adolescentes; entre otros.

Un tema a destacar era la ley de alcohol cero al volante, ya votada en Diputados, sobre la cual no hay un consenso total en el Frente de Todos.