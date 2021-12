Desde el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones, (LACMI), informan a la comunidad, que el centro de testeo de COVID-19, que funciona en el predio del ex Materno Neonatal, no realizará testeos el 24 y 25 de diciembre. Retomarán la atención el lunes 27 de diciembre, recordando que los domingos no funciona el centro de testeo.

