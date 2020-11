“A pesar de la pandemia tenemos que seguir revisando la basura”, señaló cartonero

POSADAS. El cartonero “Chino” Verón, sostuvo públicamente que están solicitando a la municipalidad de Posadas, elementos de seguridad para continuar desarrollando la actividad de reciclaje, una tarea que está creciendo en la capital misionera, jaqueada por la recesión vinculada a la pandemia del coronavirus (Covid-19).

En diálogo con MisionesCuatro, el cartonero que tiene su lugar de acopio en Avenida Lavalle y Avenida Almirante Brown, sostuvo que están pidiendo a la municipalidad de Posadas, “que nos den elementos de seguridad. Guantes, zapatos y ropa para los recicladores. Seguimos esperando y no hay respuestas”, dijo.

“Lo que nos prometen un chalequito refractario y un análisis para un certificado médico”, agregó.

Según Verón, a su familia, son recicladores a los que “todos nos conocen” en la ciudad. “Cada vez más gente nos trae cosas. Reciclamos todos los días cosas que nos trae la gente. La gente colabora todos los días”, agradeció el cartonero.

“En mi rubro no me puedo quejar. Pero del cartón no vivís”, comentó Verón, dejando en claro que debe diversificar la actividad de reciclado para ganar el sustento para su familia.

Según Verón, “hay más familias dedicadas al reciclaje. Les va a costar como a todos, pero hoy se recicla más que nunca. Ropa, muebles, nada se tira”, aseguró.