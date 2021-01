“A veces no pueden entrar las ambulancias por el estado de la calle”

POSADAS. Misiones Cuatro dialogó con Mabel Bogado, una vecina del barrio, que relató la situación que atraviesan diariamente en el lugar: “necesitamos iluminación y el arreglo de las calles. Yo me caí dos veces porque por la noche no se ve nada y no se puede ni salir”. Y añadió “el alumbrado hace falta, y alumbrado público no tenemos”.

Respecto del estado deplorable en el que se encuentran las calles manifestó que los arreglos que se hicieron fue por cuenta de los vecinos. Asimismo, indicó que cuando llueve las calles se inundan y se desborda las canaletas.

“Tuve que mandar a hacer una canaleta porque el agua se me venía encima. Si hay una emergencia, hay veces que las ambulancias no pueden entrar por el estado de las calles” contó la vecina damnificada.



Otra de las preocupaciones de los lugareños, tiene que ver con el Dengue, ya que es una zona donde el mosquito transmisor podría propagarse. Ante este peligro, los vecinos dieron aviso para el descacharreo, sin embargo, nadie acudió a ayudarlos.

Bogado solicitó que las autoridades pertinentes solucionen estas problemáticas, principalmente el alumbrado público, ya que en el lugar “reina la inseguridad” y los vecinos temen ya que hay muchos delincuentes que tienen una situación propicia para delinquir por el contexto del barrio.