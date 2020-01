Abandono y proliferación de mosquitos en Villa Poujade

POSADAS. Norma, una vecina de Villa Poujade reclamó por las malezas sin cortar y el agua estancada con reservorio de mosquitos en la zona, un tema que vienen reclamando sin éxito, los residentes del barrio. Según reveló a MisionesCuatro, los vecinos afectados hicieron muchos pedidos a la municipalidad, para que envíen una cuadrilla de empleados a limpiar el lugar. Pero siguen sin recibir respuestas concretas.

En diálogo con este medio, Norma sostuvo que padecen múltiples problemas por el “abandono por parte del Estado” y “tenemos malezas de 4 metros de altura, frente al arroyo El Zaimán, tenemos camalotes y malezas. A la tarde no podemos estar por los mosquitos. No pasan los que tendrían que fumigar”, dijo la vecina.

“Se hizo el pedido de saneamiento por intermedio de la Comisión Vecinal”, aclaró Norma, en tono crítico a las autoridades que no responden al reclamo.

Repreguntada sobre las causas que llevan a que una parte de Villa Poujade, se vea más abandonada que la otra, Norma explicó: “lamentablemente la parte de debajo de Villa Poujade está frente al río, lo que hace difícil (el saneamiento). Pero los arreglos suelen realizarse en un radio de 300 metros de la ruta, donde están los integrantes de la Comisión Directiva. Siempre arreglan donde viven el presidente del barrio y la comisión directiva”, fustigó.

Por otra parte, Norma insistió en que “hay muchos terrenos baldíos en los que los dueños no se hacen cargo. No sé si el municipio los multa o no, pero no hay respuestas. Y los que sufrimos somos los vecinos que estamos cerca del arroyo”, sostuvo.