Acusan a Cooperativa de negar el agua potable a 11 familias en El Porvenir

POSADAS. Una grave denuncia contra una Cooperativa que presta el servicio de agua potable en el barrio El Porvenir se conoció este viernes, por intermedio de Asunción Villalba, una vecina que reside en el lugar y asegura que hace cuatro semanas que no les proveen del servicio a unas 11 familias. Según Villalba, hay discriminación por parte de la Cooperativa del barrio, bajo la gestión de la nueva presidenta, Iris Viera, quien sería una militante de la organización kirchnerista CTD Aníbal Verón.

En diálogo con MisionesCuatro, Villalba sostuvo que maneja un comedor comunitario y depende del suministro del agua para poder cocinar y mantener limpio el lugar y los utensillos. “Tengo un comedor donde los sábados cocino para la gente. Pero no tenemos agua hace cuatro semanas ya”, se quejó.

Luego apuntó directamente a Viera, por los manejos con la Cooperativa. “Anteayer ella (por Viera) larga, media hora (de servicio de agua). ¿Qué yo hago con media hora? Nada. Pero ella dice, ‘el que quiera tener agua, que haga pozo’. Yo tengo pozo pero no le voy a dar a tomar a mi hijo, ni a mi nieto ni a cocinar con el agua de pozo, habiendo un montón de letrinas y pozos negros, que eso (el agua servida) filtra por abajo”, advirtió.

“Desde que agarró Iris Viera fue un desastre la cooperativa. Antes habría a la mañana para nosotros y a la tarde para el otro lado. Teníamos agua. Pero desde que ella entró, puso llaves de paso por todos lados. A quien ella quiere larga el agua y a quien (no quiere no)”, lanzó la vecina, en tono crítico a la gestión de la militante de la CTD.

Ante la consulta de este medio, Villalba reveló que mantiene la actividad del comedor, gracias a la provisión de agua que efectúa la municipalidad. “Con el camión de la municipalidad, que viene los lunes y jueves, que traen agua para los comedores. Ahí me arreglo porque cargo los tanques. Cuido el agua”, comentó.

“No se puede usar el agua del pozo para lavarse o para cocinar”, insistió Villalba.

De acuerdo con Villalba, son 11 familias las afectadas directamente por el desabastecimiento de agua “sólo en esta cuadra. No sé qué tiene (Viera) contra nosotros. Le dije que ‘te voy a pagar si mandás el agua’. Pero si estamos cuatro semanas sin agua, ¿cómo vamos a pagar? La vecina de enfrente pagó la mitad del año y no tiene agua. Con esta gente, ya no podemos más”, finalizó.