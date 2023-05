Acusan al juez Cardozo de proteger a un acusado de abuso sexual, cuya abogada sería familiar de una jueza del Superior Tribunal de Justicia

POSADAS. La abogada Gisela Subizar reveló al Noticiero Central de MisionesCuatro que solicitará un Jury de Enjuiciamiento para que sea destituido el juez de instrucción nro. 1 de Posadas, Marcelo Cardozo, por proteger a un acusado de abuso sexual agravado que estaría siendo defendido por una hermana de la Ministra del Superior Tribunal de Justicia, Cristina Leiva. Según denunció la abogada Subizar, la madre de la víctima ratificó la denuncia por abuso sexual –incesto- contra su ex marido en Noviembre del 2022, pero el juez Cardozo aún no dispuso la realización de la Cámara Gesell para que pueda declarar la víctima. Además, según Subizar, el magistrado le impide convertirse en querellante particular, por lo que no tiene acceso al expediente.

En diálogo con el Noticiero Central de MisionesCuatro, Subizar contó algunos de los detalles de la causa por abuso sexual agravado que se inició en Noviembre y en la que aún no se sustanció la Cámara Gesell para que la víctima relate lo ocurrido. “A principios de Noviembre, la madre hace una denuncia ante la Comisaría de la Mujer, que se eleva al juzgado de instrucción 1 del Dr. Cardozo. Pero el juez no realiza ninguna medida, salvo la restricción de acercamiento”, reveló la abogada.

“No se lo detiene (al acusado), no se realiza ninguna acción urgente, como ocurre en estos casos. Luego en diciembre, no sé si en feria o no, la señora Gabriela O. (la madre de la víctima) recibe un mensaje por whatsapp, la citación a una supuesta Cámara Gesell. Era (de un día para el otro), no había tiempo para poner una perito de parte, ni para llevar a una pediatra, entonces le aconsejo que no se presente. Después de esa instancia, nunca más se hizo la Cámara Gesell”, reveló Subizar sobre la gravísima irregularidad de convocar a una Cámara Gesell sin un documento judicial.

En diciembre, ya en feria judicial, por subrogación del juez de instrucción Juan Manuel Monte, “con mucha celeridad, se le otorga la exención de prisión al imputado, porque el juez (Monte) considera que está comprobado el arraigo, y que no se iba a profugar o entorpecer el proceso. Lo que resolvieron estos jueces está contrapuesto a lo que resolvió el juzgado de familia, que no encontró titularidad (del acusado) en ningún bien”, aseveró la abogada.

“El señor se fue a Brasil, pasándola muy bien, y una menor y su madre, con este drama”, cuestionó Subizar.

Sin embargo, la situación de la víctima se agravó aún más, cuando su madre quiso nombrar como su abogada, a Subizar. “Cuando y o me presento como querellante, la abogada del imputado, la Dra. Claudia Leiva, que ya sabemos de su parentesco con la Ministra del Superior Tribunal de Justicia (Cristina Leiva) se opone a que yo sea querellante, que la madre sea querellante, por lo que no podemos estar en el proceso”, denunció Subizar.

De acuerdo con la abogada, el juez Monte les brindó garantías, “que no se cumplieron, porque estamos a seis meses (de la denuncia) y no tenemos Cámara Gesell. Ya se ha ofrecido la perito consultor de parte, y seguimos en nada. Me llama la atención las conductas irregulares de este juez”, lanzó la abogada contra el juez Cardozo.

En este sentido, Subizar dijo que está “compilando las pruebas a los fines de efectuarle una denuncia de juicio político. (Cardozo) ya tiene una denuncia en su contra por irregularidades y le dan un trato muy lento. Por Juicio Político está este pedido, que no entiendo cómo está actuando el órgano juzgador, porque en el caso de Iguazú (contra el ex juez Pedro Fragueiro) fue en 24 horas la destitución”, recordó Subizar poniendo de relieve la diferencia de tratamiento del Jurado de Enjuiciamiento al tratar denuncias contra estos dos magistrados –Cardozo y Fragueiro.

Repreguntada por la insólita denegación de la Cámara Gesell por parte del juez Marcelo Cardozo –uno de los más cuestionados de Posadas-, Subizar aseguró que, en Misiones, “existe una justicia para pobres y otra justicia para ricos. En este caso, mi cliente, es pobre. La hermana de la abogada, que es una excelente profesional, la Dra. Leiva, ella pide las cosas, pero es triste cómo se las conceden. La madre pidió la recusación del juez pero no se aparta de la causa. Evidentemente (hay) una mano negra”, enfatizó la abogada, en tono crítico hacia el magistrado.

Apuntando al accionar de Cardozo, la abogada recordó que le denegó una excarcelación a un defendido suyo en tres oportunidades, pero “después va una persona que se ofrece como abogado y que dice que tenía llegada al juez Cardozo, y en 24 horas lo sacó con la misma situación procesal. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Por (la intervención de los medios) la fiscal Spinatto pidió medidas de prueba. Ojalá lleguemos a buen puerto”, expresó la abogada.

Ante la consulta de este medio, sobre si sospecha que el involucramiento de la Dra. Claudia Leiva –familiar directa de la Ministra del STJ Cristina Leiva- como defensora del acusado, puede incidir en el accionar del juez Cardozo, Subizar fue categórica: “Sí. Otros medios me pidieron que no la nombre (a Leiva) y que (sólo) nombre al juez Cardozo. Agradezco la participación (en medios de prensa), pero que me pongan esas pautas es una barbaridad”, acusó.

“Interpongo la recusación (contra Cardozo) y no se aparta. Quiere decir que la quiere tener a esta causa. ¿Qué más fácil sería, sacársela de encima?”, machacó Subizar contra Cardozo, insistiendo en que este juez debe contestar por qué un acusado de abuso sexual agravado –incesto-, todavía sigue en libertad.

“Esta justicia de amigos, (que es distinta) con los pobres y los ricos, me causa horror. Esto lo hago público porque estoy recopilando elementos (contra Cardozo)”, dijo la abogada, insistiendo en que habría un abogado dedicado a excarcelaciones que sostiene que tiene llegada al juez y consigue liberaciones en menos de 24 horas en el juzgado de instrucción 1.

“Lo están cuidando a este señor. (El acusado) también es dueño de una empresa de transporte. Y la situación económica de la mujer y su hija… yo actúo pro-bono, porque se me parte el alma, también fui separada y tuve problemas, pero en otra situación social, tuve resguardo. Pero esta chica está en una situación mala”, comentó la abogada, añadiendo que el acusado está denunciado por fracturarle un dedo a su ex pareja y “le hicieron firmar un acuerdo económico irrisorio, cuando ella es ama de casa y él un hombre con mucho dinero. Un juez homologa ese acuerdo irrisorio. Le habían quebrado un dedo y le hicieron firmar el acuerdo en una estación de servicio en pandemia”, sostuvo la abogada.

Según Subizar, la denunciante “está con miedo. Hay un proteccionismo de la parte judicial”, añadió la abogada sobre el proceso de separación de su defendida del acusado. “Hay videos de apremios (del acusado). El otro día estuvo estacionado 3 horas frente a mi consultora, pero uno está acostumbrada. Ahora voy a pedir a la fiscal, si le pueden brindar seguridad (a su defendida y la víctima) Sólo pedimos que se investigue esto. Voy a denunciar esta inacción del juez Cardozo. ¿Te parece que por whatsapp te citen a una Cámara Gesell de un día para el otro? Sin un pobre hace esto (el abuso sexual agravado) estaría, metafóricamente hablando, en la silla eléctrica”, sentenció.