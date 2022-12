POSADAS. En este 5 de Diciembre, Día del Ciclista, la referente de Masa Crítica, Paola Torres apeló a la educación vial y a que los conductores entiendan que “el ejido urbano es de todos” y que en cada bicicleta “va una vida”, que puede ser “un amigo, amiga o conocido”.

En diálogo con el programa Mejor de Tarde, Torres opinó que “no podemos llenar la ciudad de bicisendas”, porque “es inviable y muy caro. Sin embargo, podemos apelar a la educación, que es el aspecto al que siempre hay que apuntar”, planteó la activista de la bicicleta como medio de transporte sustentable.

Según Torres, a los ciclistas “antes se los conocía como las personas que competían. Pero con el avance de las ‘ciudades limpias’, la sostenibilidad y el ecologismo, se empezó a hablar del ciclismo urbano”, sostuvo.

Y desde hace unos 10 años “con la Masa Crítica, buscamos tratar de hacernos visibles en Posadas. Somos ciclistas urbanos que no necesariamente somos deportistas. Lo que significa que elegimos a la bicicleta como nuestro medio de movilidad”, explicó la referente del grupo, quien remarcó que los ciclistas urbanos, “no sólo tenemos (derechos) sino también obligaciones”.

En esta línea, la referente de Masa Crítica puso de relieve que la bicicleta como medio de transporte, puede ser visto desde diferentes aspectos, como la ecología, el ahorro, la salud, la sostenibilidad e igualdad social. “Es un panorama muy amplio y me interesa que se pueda visibilizar todo lo que se puede conseguir con las bicicletas: ciudades limpias y cuidadas, no tan contaminadas con el sonido”, comentó Torres.

De acuerdo con Torres, cuando empezaron a desarrollar actividades con Masa Crítica, lo primero fue hacer un relevamiento sobre las bicisendas de la ciudad. “Cada vez íbamos perdiendo esos espacios. Fue una lucha durante mucho tiempo y gracias a esta administración pudimos lograr que pusieran atención a la bicicleta como elemento para la sostenibilidad”, opinó la comunicadora.

No obstante, para Torres “no podemos llenar la ciudad de bicisendas. Es inviable, muy caro. Sin embargo, podemos apelar a la educación. Es el aspecto al que siempre hay que apuntar”, remarcó Torres, insistiendo en que los automovilistas deben tener presente que “sobre (cada) bicicleta va una vida, una persona a la que están esperando en la casa, que puede ser un amigo, amiga o conocido”.

Vinculado a este planteo, Torres subrayó que un ciclista urbano “no tiene que ir en la bicisenda para que lo respeten”.

“Debemos cambiar la cabeza de los conductores de automóviles”, pidió Torres, sobre la necesidad de mejorar el trato con los ciclistas, “respetarlos, no cerrarles el paso, poner guiños, no abrir puertas”. “Y quien va en bicicleta, tiene que frenar en los semáforos”, acotó.

Según Torres, “el desafío es entender que el ejido público nos pertenece a todos y todas”.

Sobre el final de la entrevista, se le consultó a Torres si considera que actualmente, el trato de los automovilistas para con los ciclistas urbanos en Posadas, es el adecuado. Ante esto, Torres dejó en claro que, “falta muchísimo”, en ese punto. “Existen muchas personas que tienen su bici y querrían salir a pedalear, pero tienen miedo porque la gente aquí anda muy rápido”, lanzó.

Y en ese aspecto, Torres reiteró recomendaciones para los automovilistas: “Bajar un poco la velocidad, no ser agresivos, no tocar bocina, no acercarse tanto. Un golpe de viento nos desestabiliza y nos podemos caer y nos pueden atropellar. Hace falta muchísimo”, manifestó. “Vivo hace 15 años y veo el cambio y evolución de la ciudad. Pero nos falta”, concluyó.