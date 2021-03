Advierten que no aumentarán la frecuencia de los colectivos interurbanos por Semana Santa

POSADAS. Tras la pandemia la Terminal de Posadas no volvió a ser la misma, si bien en ocasiones especiales como las festividades de fin de año se incorporan más unidades de transporte debido a la cantidad de pasajeros que se trasladan a distintos puntos de la provincia, según Luis Fiege, durante la Semana Santa no se aumentará la oferta de transporte interurbano debido a la escasa demanda de pasajeros que hay actualmente.

“Por ahora no vamos a aumentar la frecuencia porque no hay demanda. Si bien están saliendo bien todas las salidas que están programadas, no se requiere aumentar frecuencia para cumplir con la demanda actual”, afirmó Fiege.

Por otro lado, aseguró que la operación en el lugar se realiza con altibajos desde hace algunos meses. Al mismo tiempo reveló que las expectativas estaban puestas en el turismo, sin embargo, prevén que habrá muy poco movimiento para los próximos días, es por eso que no planean realizar modificaciones en la cantidad de unidades disponibles para el traslado de pasajeros.

Al mismo tiempo indicó que los viajes nacionales aportan “algo de movimiento” a la terminal, no obstante, admitió que con el inicio del Ciclo Lectivo 2021 se observó que hubo un aumento en el movimiento interno.

“Por lo que veo y por las reservas que hay y por lo que se conversó con algunos empresarios, va a ver muy poco movimiento”, reiteró Fiege quien además sostuvo que hay conversaciones con los empresarios para aumentar las tarifas del transporte provincial, ya que los precios de los boletos tienen valores del 2019.