Advierten que no hay un solo barrio de Posadas, que no sufra el flagelo

POSADAS. Ante lo que se considera como una ola de hechos delictivos, la titular del foro de Seguridad del Barrio Hermoso, Cristina Cuevas, advirtió que no hay ningún barrio de Posadas que esté exento de sufrir hechos de inseguridad. Según ella, falta un trabajo más articulado con la policía y una decisión política firme de prevenir hechos delictivos.

“Es un tema muy escabroso y preocupante. No hay un solo barrio que no sufra problemas de inseguridad. Tenemos que poder trabajar en conjunto con la policía, y tratar de implementar cosas, hay gente que no puede pagar un servicio de vigilancia. No estamos seguros en las paradas de colectivos ni en nuestras casas”, sentenció Cuevas, en diálogo con MisionesCuatro.

“Habría que conseguir cámaras de vigilancia o conectarnos con un timbre entre vecinos”, afirmó la referente del foro de Bº Hermoso.