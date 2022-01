Afirman que más del 95% de los clientes de restaurantes aceptan el pase sanitario

POSADAS. De acuerdo con el empresario gastronómico posadeño, Martín Oria, la proporción de personas que no aceptan la implementación del pase sanitario es ínfima y entre el 95 y 97%, aproximadamente aprueban las normas que dispuso el gobierno para frenar el avance de los contagios por coronavirus.

Sólo un pequeño grupo de personas no acepta que le soliciten la certificación de estar inmunizado con el esquema completo de vacunación, para poder ingresar a restaurantes, según estimó el ex presidente de la Ambrha (Asociación Misionera de Bares, Restaurantes, Hoteles y Afines)

Oria, una de las personas que contrajo el coronavirus y se recuperó de la enfermedad Covid-19, defendió el pase sanitario. Y recalcó que exigen el pase para proteger a los empleados de su empresa.

“Está claro que la curva de contagios (de coronavirus) es mayor ahora. Tuvimos una semana en que fuimos flexibles con el pase y por supuesto que tenés gente que lo toma mal y considera un atropello que uno tenga que estar vacunado para entrar a un negocio”, contó Oria, sobre su experiencia con el pase sanitario.

Sin embargo, de acuerdo con Oria, “el 95 – 97% aprueba el pase sanitario. Y hay una proporción mínima que no aprueba. Que es la que hace la queja, genera discusión o sube comentarios a las redes”, detalló el empresario.

De acuerdo con Oria, entre los clientes de su comercio, “tenés los que no están vacunados por decisión personal, que no opina y se va. Y después tenés el que por ahí está vacunado, y que por su estado anímico, fundamenta en la puerta de un negocio y por ahí quiere hacer bardo, comentarios o se quiere poner en abogado. Hay una cosa muy clara. No soy abogado sino comerciante desde hace treinta y pico de años y el derecho de admisión existe. De la puerta para adelante, mando yo. No te estoy discriminando, está comprobado que los que nos hemos vacunado y hemos tenido Covid, hemos zafado. Y la gente que está muriendo (de coronavirus) en estos días, no está vacunada”, manifestó.

“En los últimos 15 días, aumentaron los contagios y hay que proteger al personal del negocio. No sólo al personal del negocio. Y hay locales en los que, si tienen muchos contagios, van a tener que cerrar sus puertas”, comentó el empresario y recalcó que la exigencia del pase sanitario, “ya es una decisión comercial. Queremos cuidar el recurso humano y la gente que trabaja”, sentenció.