Aires acondicionados, ventiladores y lavarropas, son algunos de los productos más vendidos en este verano

POSADAS. Carlos D’Orazi, el empresario del rubro de electrodomésticos, habló con el móvil de MisionesCuatro respecto a la demanda en este 2023: “arrancó bien, nuestro rubro, sobre todo cuando hace calor, como estos días que estamos teniendo, no queda otro remedio que tirarse al menos al ventilador”, expresó.

Consultado sobre cuáles son los productos más vendidos señaló: “aire acondicionado, ventilación, piletas y algo inédito para esta época, lavarropa, no teníamos en cuenta que los lavarropas se iban a vender en enero, teniendo en cuenta que hay mucha gente que está de vacaciones y que muchos chicos del interior no están en Posadas, eso se da recién en febrero. Lavarropas fue un despertar que no lo teníamos en cuenta”, comentó D’Orazi´.