Al menos 12 familias afectadas por el temporal en Posadas

POSADAS. El fuerte temporal de lluvia y viento que se abatió en Posadas desde las 18, causó daños a no menos de 12 familias, según lo informó el Subsecretario de Protección Civil, Atilio De León, en contacto con MisionesCuatro. Según el funcionario, 6 familias sufrieron voladuras de techos, en tanto que otras 4, padecieron inundaciones dentro de sus viviendas. Por otra parte, otras 2 familias debieron ser asistidas por problemas estructurales vinculados a la caída de postes de energía eléctrica.

“Tenemos barrios afectados con inundación de la vivienda y otros con problema de techos. En una vivienda nos informaron sobre la caída de un poste sobre la calle Monseñor D’Andrea. En barrio Manantiales y Chacra 252, hubo problemas de inundación”, informó De León a este medio.

Según el funcionario, hubo problemas en las zonas de Trípoli y Avenida Blas Parera, Martín Fierro y Soria, en el barrio Santa Cecilia, en barrio Las Dolores, en chacra 112, 141 y 115. “En todos esos lugares tenemos problemas según lo que quedó registrado en la línea 103 (de Protección Civil)”, detalló el funcionario.

Consultado sobre problemas de caída de árboles, De León, sostuvo que se han dado muchos casos de desprendimiento de ramas, pero no caída de árboles. “Hasta ahora no han afectado a viviendas, o no lo tenemos informado”, comentó el funcionario, haciendo la salvedad del caso de la caída de un poste de electricidad en Monseñor D’Andrea.