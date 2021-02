Alquilaba una casa del Iprodha y la dejaron en la calle

POSADAS. Siguen saliendo a la luz casos de alquileres irregulares de viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) en la capital provincial.

En esta oportunidad, Agustina Roberti, denunció en Misiones Cuatro que el fin de semana la dejaron en la calle.

Roberti contó que llegó a esa casa a través de la hermana del titular, “Le habían adjudicado la casa y él no tenía pensado venir a vivir. Para que no se le metan en la casa y como yo necesitaba un lugar para alquilar, me ofrecieron la vivienda”, relató.

La joven comentó que en diciembre, le pidieron que deje la vivienda y ella les pidió tiempo para poder conseguir otro inmueble en alquiler. Finalmente, este fin de semana, aprovechando que Agustina Roberti no estaba, el titular y su familia se atrincheraron en la casa.

“Entró forzadamente a la casa, revolvió mis cosas, y me llenó de cosas el auto”, relató.

Roberti terminó llamando a la policía y un juez debió intervenir para que la familia del titular abandone el inmueble. De acuerdo a la versión de la joven, el Iprodha ya se encuentra al tanto de la situación y espera respuestas.