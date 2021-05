POSADAS. Sin pelos en la lengua, Daniel Amarilla, ex concejal de la capital misionera, habló en Misiones Cuatro sobre el paro de UTA que dejó a pie a los usuarios del transporte urbano, medida que calificó como ‘triste y vergonzosa’. “Parece que no hay nadie que garantice el servicio”, señaló.

Amarilla disparó fuertemente contra Alberto Penayo, “Se me cae la cara de vergüenza por el Defensor del Pueblo que tenemos. No puede ser que diga que le mandan fotos de colectivos abarrotados de gente y que no pueda actuar porque no sabe qué línea es”, criticó.

“¿Para qué carajo está el Defensor del Pueblo?”, lanzó Amarilla, resaltando que Penayo maneja un presupuesto de más de 30 millones de pesos.