Amarilla: “Queremos viajar como personas, no como ganado y hay funcionarios que no están cumpliendo”

POSADAS. Los representantes de la Unión de Presidentes Barriales y Sociales se mantienen firmes en su reclamo para que los municipios del Gran Posadas y la Subsecretaría de Transporte accedan al pedido para que la empresa Bencivenga pueda ingresar en los barrios de Posadas y pueda prestar el servicio urbano de colectivos en Candelaria y Garupá, una medida resistida por el Grupo Z, que monopoliza el transporte en el Gran Posadas, con un 96% de las líneas de ómnibus.

En diálogo con MisionesCuatro, Miriam Amarilla, la presidenta del Barrio Las Lomas e integrante de la UPDS, aseguró que continúan esperando una convocatoria por parte de funcionarios de la provincia o del municipio de Posadas, para discutir la propuesta que impulsan 5 mil posadeños, para que se rompa con el monopolio del transporte urbano en el Gran Posadas.

“Las 5 mil firmas, no son un invento, pero parece que no importan”, lanzó Amarilla, insistiendo en que presentaron las firmas al gobernador, al intendente de Posadas y al Concejo Deliberante. Pero ningún funcionario, ni tampoco los concejales posadeños, tomaron contacto con la UPDS, que impulsa la iniciativa para que la empresa Bencivenga pueda competir con el Grupo Z, en la prestación del servicio en los barrios de Posadas. Y para que también esta empresa pueda ingresar a Candelaria y Garupá, dos comunas que dependen del Grupo Z.

Según Amarilla, no hay ninguna cuestión política que motive el reclamo que arrancó en 2017. “Todos estamos cansados del manoseo diario del empresario (Marcelo Zbikoski) que recibe subsidios y trabaja con nuestra plata adelantada (por el boleto prepago). Acá hay responsabilidades, hay funcionarios que no pueden solucionar el tema del transporte público”, insistió.

Sin acompañamiento de funcionarios ni ediles

Consultada al respecto de si los acompañan los concejales de Posadas, Amarilla fue enfática al señalar que mantuvieron una reunión por Zoom con el presidente del HCD, Facundo López Sartori y con el edil Fernando Meza, antes de presentar las notas. Pero desde entonces, ningún edil se acercó al grupo para sumarse al reclamo contra el monopolio del Grupo Z y Don Casimiro. Tampoco lo hicieron los diputados provinciales, responsables de las modificaciones y/o derogación de la ley del Sistema Integrado de Transportes.

“Vamos a seguir insistiendo. Hasta ahora terminó la etapa formal. Seguimos esperando la convocatoria a la audiencia. Quizás no le llegó la nota de nuestro reclamo (al intendente Stelatto). Hemos seguido la formalidad hasta hoy. No pensamos que debemos llegar a otras medidas. Pero hay muchas ideas, hay gente que quiere manifestar frente a la municipalidad. Y otros que se quieren encadenar. Todavía no tenemos bien definido, pero vamos a seguir con las acciones hasta que se solucione”, enfatizó Amarilla, dejando en claro que continuarán reclamando para que haya competencia en el transporte urbano de pasajeros.

Y remató: “Necesitamos que se cumplan nuestros derechos y podamos viajar como personas. No somos ni bovinos ni porcinos. Y estamos en peligro cada día que viajamos en colectivos”, sostuvo la dirigente, en referencia al mal servicio, la escasa frecuencia y el aglomeramiento de personas en colectivos del Grupo Zbikoski.