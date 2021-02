Ante el escarnio público, López Sartori borró sus posteos instando a “debatir” sobre una playa nudista

POSADAS. En medio de ácidas críticas, el presidente del Concejo Deliberante de Posadas, Facundo López Sartori, decidió borrar sus posteos en los que trató de instalar debate sobre la conveniencia o no de contar con una playa nudista en la capital misionera. Si bien algunos dirigentes y concejales no rechazan la idea, casi la totalidad de ellos sostiene que la propuesta está fuera de lugar, en el marco de la gravísima crisis económica y sanitaria que vive la ciudad, la provincia y el país.

El “debate” duró apenas unos días, dado que López Sartori fue blanco de durísimos cuestionamientos por plantear esta idea en medio de una fenomenal crisis socio-sanitaria. Según el edil Pablo Velázquez (UCR – JxC) “no hubo presentación formal” de un proyecto para crear una playa nudista. “Me parece que es un tema que está bueno discutir, pero no tiene nada que ver con el momento crítico que estamos viviendo en nuestra ciudad”, remarcó Velázquez.

“Hay otras prioridades, claramente en la ciudad, que tienen que ver con el trabajo. Mucha gente con la pandemia, sumado a problemas económicos que ya arrastrábamos, han perdido su trabajo. Hay que pensar en una estrategia de desarrollo económico de la ciudad”, sostuvo el concejal cuyo mandato vence este año.

captura gentileza de MOL

Para el edil, “mientras algunos pueden pensar en una playa nudista, hay gente que no puede comer. O peor aún, ni siquiera tenemos playas en Posadas, por el problema que está existiendo con las palometas. Hoy la gente no puede disfrutar de la buena inversión que se hizo en las playas de la Costanera sur”, remarcó.

Además de remarcar que hay un olvido en las autoridades, de “algunas obras muy importantes”, Velázquez planteó que además del trabajo y la asistencia social, deben ser prioridad el tema de las cloacas.

Necesidad de repensar la matriz económica de la ciudad

Según el edil, la ciudad se pensó “en base al turismo de eventos”, pero estos son justamente, sectores “muy golpeados por la pandemia”. Entonces, “hay que atender la urgencia en lo social, pero también hay que ir pensando en una estrategia de desarrollo (económico). La gran cuestión es cómo generamos trabajo genuino y digno”, subrayó el edil.

Por su parte, el también concejal Rodrigo De Arrechea, desestimó la idea de la playa nudista, por no tratarse de un proyecto concreto a debatir. “No hay una idea desarrollada y no es una propuesta que haya llegado al Concejo. Es una idea que surgió en las redes y no hay que darle más trascendencia que esa”, enfatizó.

“Los posadeños tenemos muchos temas que resolver, algunos graves para mucha gente. Como el del agua en los barrios o la pandemia, que estamos viendo todos los días cómo avanza. (La idea) no tiene categoría de proyecto y no vale la pena debatirlo en estas condiciones”, sentenció el concejal radical.

El adelantamiento de las elecciones en Misiones

En otro orden de temas, Velázquez y De Arrechea hablaron sobre la confirmación del adelantamiento de las elecciones en la provincia y en la ciudad capital. El primero dijo no sentirse sorprendido por el adelantamiento, que consideró una “estrategia” política del oficialismo, para mantenerse en el poder.

En tanto, De Arrechea tampoco se mostró sorprendido por la decisión, aunque sí llamó la atención sobre el discurso del oficialismo. “Cuando terminaron las elecciones del 19, ya estamos en la calle todos los días trabajando con los vecinos, en nuestra responsabilidad de gestión. Nos sorprende que el gobierno diga una cosa y haga otra. En el sentido de que proponen eliminar las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) de Agosto y así cuidar la gente en la pandemia. Pero, paralelamente, adelantan las elecciones a junio, para despegarse del gobierno nacional. Nos sorprende el discurso. No nos sorprende que convoquen porque el gobernador tiene la facultad de convocar cuando lo crea conveniente”, señaló el concejal.

Según el edil, con Juntos por el Cambio ya están preparados para la etapa de campaña que se viene.