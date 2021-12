Artista impresiona con sus esculturas inspiradas en mitos regionales

POSADAS. Quienes atraviesen la zona de la avenida Rademacher esquina Chubut, se encontrarán con impresionantes esculturas en madera nativa, creadas por el artista José Motkoski, quien las exhibe sin que estén a la venta.

“Son alienígenas y mitos regionales de las tres fronteras”, contó Motkoski, en diálogo con MisionesCuatro. Y sostuvo que comenzó con la actividad, “con la pandemia para entretenerme”.

De acuerdo con el escultor, trabaja solo en su taller, con motosierra, machete y amoladora. “Algunos demoran 3 – 4 meses, otras mucho menos. Depende del (tamaño)”, contó Motkoski.

Sin embargo, el artista aclaró que ninguna de sus creaciones está a la venta, solo se exhiben en su casa. “Todos los que pasan por acá sacan fotos. De noche los cargo con maderas para que no me los roben. No tengo más lugar adentro de la casa”, sostuvo el escultor.

La inspiración del escultor y el estado Alfa

En cuanto a cómo empezó con el tallado artístico de estas esculturas, algunas de las cuales llegan a los 2 metros de altura, Motkoski reveló: “Tengo una chacra en Colonia Almafuerte. Allí hay vestigios de los indios en los cántaros rotos. Una noche con una luna llena hermosa, me fui solito y me puse en Alfa, unos 15-20 minutos y le pedí a los antepasados si me podían tirar un dato o ayudarme en alguna cosa. Y varios años después me surgió el tallado”, expresó.

Cabe detallar que el estado mental Alfa, mencionado por Motkoski es cuando la persona alcanza un estado de extrema relajación mientras se está despierto. En ese estado, el cerebro empezará a emitir ondas alfa en lugar de beta, las cuales son las que emite cuando se está totalmente despierto.

Existen varias formas de alcanzar el estado Alfa, como el conteo regresivo, lentamente del 100 al 1, sentarse o acostarse con los ojos cerrados, concentrado en la respiración, realizando respiraciones profundas. Y también escuchando música relajando, en particular, la música Barroca.