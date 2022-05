Asaltantes golpearon a un anciano que recibió 24 puntos de sutura en la cabeza: “Temo por mi vida”

POSADAS. Un gravísimo asalto que incluyó una intrusión de vivienda y golpiza a un anciano, ocurrió el pasado viernes a la madrugada en una vivienda de la Chacra 129, en el temible barrio Santa Rita, donde Federico Casas (71) terminó con 24 puntos de sutura en la cabeza y con temor por su vida.

Según contó Casas al móvil de MisionesCuatro, unos cuatro delincuentes ingresaron a su vivienda alrededor de las 4.50 hs. del pasado viernes y al despertarse el propietario, lo golpearon salvajemente con un hierro en la cabeza, en reiteradas oportunidades. Pero con el último golpe pudo pedir auxilio y su hijastro se levantó, provocando que los maleantes huyan sin llevarse lo que pretendían robar: una garrafa y una pava eléctrica, entre otros elementos.

Presa del llanto, Casas relató a este medio, la cruda experiencia que tuvo que vivir en su vivienda, de la que afortunadamente pudo salir con vida. Y apuntó a la inacción de la policía de la Comisaría 6ª, cuya cúpula fue removida este miércoles a raíz de las repercusiones de un video viral filmado por reos detenidos en uno de los pabellones de la Seccional.

Casas contó que debido a que sufrió un ACV (Accidente Cerebro Vascular) quedó con secuelas y utiliza un cable para poder incorporarse de la cama. Ese viernes 6 de Mayo a la madrugada, “sentí ruidos atrás, traté de levantarme y me pegaron con un fierro. No podía mirar, sentí cuatro golpes en la cabeza. Tengo 24 puntos (de sutura) en la cabeza”, reveló Casas, entre llantos.

“Quisieron robar la garrafa y la pava eléctrica, ya estaba un auto esperándolos, para llevar”, agregó Casas.

Con el último golpe en la cabeza “grité ‘socorro’. Y un hijastro que vive acá adelante se levantó y ahí corrieron”, completó la víctima.

Cuatro sospechosos vistos en cámaras de video vigilancia del barrio y uno identificado

“Eran cuatro individuos. Llamé muchas veces a la policía y lo primero que mandaron a hacer es (un examen de) alcoholemia en el hospital. Siendo que tomo 7 medicamentos por día. Ayer vino un oficial de la Comisaría 6ª y me dijo que la denuncia ya estaba hecha. Pero no me dejaron decir quién fue ni nada”, reveló el anciano, sobre el accionar policial frente a este asalto.

Según Casas, uno de los asaltantes, “era un chico que vivía acá antes”, pero no hay detenidos. “La policía no hace nada. Ayer vino la policía y no me tomaron declaración para ver quién pudo haber sido”, completó.

En medio de llantos, Casas dijo que es la primera vez que le sucede algo así. “La policía no hace nada y temo por mi vida. Pido justicia”, expresó el vecino, quien vinculó el ataque con un conflicto que mantiene con su ex esposa y con el hijo de ella, “que junta a todos los faloperos” en una zona aledeaña a su casa.

Una comisaría descabezada por gravísimas irregularidades

Cabe recordar que la cúpula de la Comisaría 6ª fue removida este miércoles por otra grave irregularidad detectada por la Jefatura a raíz de la viralización de un video con reos festejando y bebiendo dentro de uno de los pabellones de aprehendidos. Según consta en las imágenes viralizadas, un grupo de jóvenes se grabó mientras bailan, beben y se felicitan mientras se filman y sacan fotos dentro del pabellón.

Esas imágenes surgieron durante la noche de este martes y están relacionadas a uno de los brasileños detenidos por la ejecución de Cristian Díaz (30), acribillado durante la madrugada del domingo en la chacra 94 del barrio Yohasá en la zona Oeste de Posadas.