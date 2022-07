Aseguran que está creciendo el robo de motos y recomiendan no comprar repuestos dudosos

POSADAS. El robo y el hurto de motocicletas “es algo que viene creciendo y se dan varios factores, y la compra y demanda de repuestos usados incide en el robo de vehículos”, advirtió Gustavo Petersen, de Motociclistas Misioneros Asociados (MMA), quien se refirió a la problemática y formuló algunas recomendaciones, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

Como usuarios, “hay que tratar de no comprar repuestos dudosos. Hay gente que te está vendiendo una parte de moto que no tiene recambio porque está destruida. En Facebook se encuentra mucho, piezas que no son de recambio o de consumo, como un cilindro de pistón”, contó Petersen, insistiendo en la necesidad de terminar con el comercio de moto-partes que provienen de vehículos robados.

En Posadas, “la modalidad de hurto es muy frecuente. Se aprovechan de los descuidos, como dejar la moto con la traba del candado en la calle o en la casa, pero suelta y con la llave puesta. Los ladrones siempre buscan lo que sea más fácil”, insistió.

Sobre el final de la entrevista, Petersen pidió a los motociclistas “tratar de usar todos los dispositivos de seguridad, conseguir una linga, candado de disco, candado para trabar la transmisión. Si dejas la moto en un lugar desierto, sin nada, estás donando la moto”, acotó el referente de MMA. Y remarcó que es muy frecuente el robo de motos a partir de maniobras para romper la traba del manubrio y arrastrar el rodado, como si fuera propio.