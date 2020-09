Asentamiento La Olla: “Queremos ser relocalizados donde sea”

POSADAS. “Presentamos notas por todos lados pidiendo una mesa de diálogo, de acá nos mandan a (la Subsecretaría) de Tierras, de Tierras nos mandan a Derechos Humanos y de allí nos mandan acá (Gobernación); así nos tienen hace 4 meses”, sentenció Andrea Gamarra, una de las voceras de las 160 familias sin techo que se instalaron en un terreno en la zona del basural “La Olla” desde, por lo menos, principios de Junio. Exigen soluciones habitacionales en otro terreno, pero hasta el momento, no obtuvieron respuestas por parte de los funcionarios del área.

“Un abogado frenó el desalojo, ahora entró en Cámara de Apelación. Vamos a insistir hasta conseguir la mesa de diálogo. Son más de 160 familias, ya es un barrio”, remarcó Gamarra, insistiendo en que la formación del asentamiento popular, no fue organizada.

Familias en asentamiento irregular cerca del basurero municipal La Olla

Según la vocera del grupo que este miércoles se manifestó frente a la gobernación de Misiones, “la mayoría son familias que alquilaban y convivían (hacinados) en grupos numerosos. Vamos a Derechos Humanos y si no nos dan respuestas vamos a quedarnos a acampar acá”, lanzó Gamarra, en diálogo con MisionesCuatro esta mañana. De acuerdo con vecinos de la zona aseguraron a este medio que incluso, algunas familias recolectaban alimentos del basural.

“No queremos esas tierras, sino ser relocalizados donde sea. Que tengamos servicios (básicos) para nuestros hijos. Que no tengamos que estar pagando alquiler. Ni nada. Es lo único que pedimos”, subrayó la vocera. Y completó: “Hay muchos lugares. Muchas casas que el gobierno largó, viviendas solidarias. Y hay muchos que realmente necesitan (vivienda) Nosotros estamos allá porque necesitamos. Si no, no íbamos a estar (allí)”, remató.