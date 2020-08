Aumento de combustible: “Los precios estaban atrasados”, dijo Jalaf

POSADAS. YPF anunció un aumento del 4,5% sus combustibles en todo el país. Se trata de la primera suba en los precios de naftas y gasoil desde que Alberto Fernández asumió la presidencia.

En ese marco, Misiones Cuatro dialogó con Faruk Jalaf, el titular de la Cesane (Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del NEA). “Los precios estaban atrasados, pero no sabíamos ni cómo ni cuánto iba a ser el incremento”, manifestó.

“Lo único que hicimos es pedir para las estaciones un 1% de ese incremento, pero eso nunca ocurre”, añadió.

“Las estaciones estamos en una situación bastante crítica, no alcanzamos a cubrir nuestros costos operativos. Por eso queríamos que ese 1%, en los próximos tres aumentos, lleguemos a un 12% de margen de comercialización para cubrir nuestros gastos”, expresó el funcionario.

Manifestó que este aumento se da en un contexto que “YPF no aguantaba más, está en una situación bastante crítica económicamente”.

Dijo que el aumento debe ser “mucho más”.

Combustible a valor del dólar

“El combustible siempre costó al valor de un dólar, un dólar cero cinco, especialmente la nafta súper. Si, en este momento, nosotros ponemos el dólar más barato, el oficial, a 63, ese tendría que ser el litro de nafta súper. Con este incremento, que es cuatro y medio, redondeemos un cinco por ciento, son $3 nada más”, explicó Jalaf.

Por otra parte, dijo que no pueden darse incrementos “grandes muy de golpe” por dos razones: “primero, porque iba a disparar una inflación muy significativa y, después, por el hecho de que a las estaciones nos perjudica, nuestro margen es un 8% y si de golpe suben un 7, todo lo que trabajamos no nos alcanza para reponer el combustible que tuvimos. Estos incrementos van a ser parciales, no van a llegar a los valores reales”, precisó el titular de la Cesane.